BEZ BESPLATNOG PREVOZA: Ukinuti vanredni autobuski polasci do Železničke stanice Petrovaradin
NAKON otvaranja železničkog stajališta na Rumenačkom putu i rasterećenja Železničke stanice Petrovaradin, raskinut je ugovor između „Srbijavoza“ i JGSP „Novi Sad“ o organizovanju besplatnih vanrednih polazaka autobusa na relaciji Šafarikova ulica – Železnička stanica Petrovaradin.
Shodno tome, kako navode u JGSP "Novi Sad", od 12. oktobra ukidaju se vanredni direktni polasci autobusa sa redovnog stajališta „Petrovaradin – Železnička stanica“, u Preradovićevoj ulici, do terminala u Šafarikovoj ulici u centru Novog Sada (oba smera).
Putnici i dalje mogu da koriste redovne polaske na linijama 3, 9, 9A, 60, 61, 62 i 63 za dolazak do Železničke stanice Petrovaradin.
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