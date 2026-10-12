BEZ BESPLATNOG PREVOZA: Ukinuti vanredni autobuski polasci do Železničke stanice Petrovaradin

NAKON otvaranja železničkog stajališta na Rumenačkom putu i rasterećenja Železničke stanice Petrovaradin, raskinut je ugovor između „Srbijavoza“ i JGSP „Novi Sad“ o organizovanju besplatnih vanrednih polazaka autobusa na relaciji Šafarikova ulica – Železnička stanica Petrovaradin.

FOTO: Lj.P.

Shodno tome, kako navode u JGSP "Novi Sad", od 12. oktobra ukidaju se vanredni direktni polasci autobusa sa redovnog stajališta „Petrovaradin – Železnička stanica“, u Preradovićevoj ulici, do terminala u Šafarikovoj ulici u centru Novog Sada (oba smera).

Putnici i dalje mogu da koriste redovne polaske na linijama 3, 9, 9A, 60, 61, 62 i 63 za dolazak do Železničke stanice Petrovaradin.