DEPONIJA POD KAMERAMA: Na gradskom smetlištu u Kraljevu pojačane preventivne mere
Uz stalno dežurstvo stražarske službe, kraljevačko gradsko smetlište na lokaciji Kulagića ada, u nadležnosti ovdašnjeg Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“, od nedavno je potpuno „pokriveno“ kamerama za video-nadzor.
Pojačne preventivne mere, prema rečima direktora ovog preduzeća Novice Lišanina, trebalo bi dodatno da spreče eventulnu pojavu požara i drugih neželjenh situacija kojima je deponija bila često izložena minulih godina.
- Posebna pažnja usmerena je na sprečavanje ljudskog faktora kao mogućeg uzroka, tako da od uvođenja video-nadzora nije zabeležen nijedan požar – kaže Lišanin, dodajući da kamere beleže i požare u neposrednoj blizini, van ograde kraj ovdašnjeg naselja, koje su građani u minulom periodu često identifikovli kao „požar na deponiji“.
Prema njegovim rečima, gradsko smetlište se svakodnevno poliva i vodom kako bi se smanjio rizik od požara, a obezbeđene su i dovoljne količine zemlje kojom se smetlište redovno prekriva. Uz to, postavljanjem takozvanih biotrnova za kontrolisano izvlačenje deponijskih gasova, smanjena je i mogućnost od eventualnog samozapaljenja smetlišta.
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