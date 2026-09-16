DEPONIJA POD KAMERAMA: Na gradskom smetlištu u Kraljevu pojačane preventivne mere

Uz stalno dežurstvo stražarske službe, kraljevačko gradsko smetlište na lokaciji Kulagića ada, u nadležnosti ovdašnjeg Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“, od nedavno je potpuno „pokriveno“ kamerama za video-nadzor.

G.Šljivić

Pojačne preventivne mere, prema rečima direktora ovog preduzeća Novice Lišanina, trebalo bi dodatno da spreče eventulnu pojavu požara i drugih neželjenh situacija kojima je deponija bila često izložena minulih godina.

G.Šljivić

- Posebna pažnja usmerena je na sprečavanje ljudskog faktora kao mogućeg uzroka, tako da od uvođenja video-nadzora nije zabeležen nijedan požar – kaže Lišanin, dodajući da kamere beleže i požare u neposrednoj blizini, van ograde kraj ovdašnjeg naselja, koje su građani u minulom periodu često identifikovli kao „požar na deponiji“.

G.Šljivić Novica Lišanin, direktor JKP "Čistoća" u Kraljevu

Prema njegovim rečima, gradsko smetlište se svakodnevno poliva i vodom kako bi se smanjio rizik od požara, a obezbeđene su i dovoljne količine zemlje kojom se smetlište redovno prekriva. Uz to, postavljanjem takozvanih biotrnova za kontrolisano izvlačenje deponijskih gasova, smanjena je i mogućnost od eventualnog samozapaljenja smetlišta.