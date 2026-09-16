Srbija

ZA TEGLU AJVARA – HILJADARKA: Zimnica i dalje veliki udar na kućne budžete Kraljevčana

Goran Ćirović

16. 09. 2026. u 06:45

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Na kraljevačkoj pijaci kilogram paprike za ajvar ovih dana košta od 100 do 150 dinara, u zavisnosti od sorte i kvaliteta, a prema rečima trgovaca i mušterija, cena je približno ista kao prošle godine.

ЗА ТЕГЛУ АЈВАРА – ХИЉАДАРКА: Зимница и даље велики удар на кућне буџете Краљевчана

G.Šljivić

S druge strane tegla ajvara iz takozvane domaće radinosti dostigla je cenu od 900-1.200 dinara, uz popust za kupovinu najmanje deset ili više tegli, dok za pinđur ili ekstra ljuti pinđur sa somborkom treba izdvojiti oko dvesta dinara manje.

- Kraljevčani vole da sebi obezbede zimnicu, alu su odavno prošla vremena kada se pripremala „na veliko“. Sada je to udar na novčanike naročito kada mnogi razmišljaju i o obezbeđivanju ogreva, pa se zato zimnica uglavnom po potrebi kupuje u marketima - vajkaju se trgovci na kraljevačkoj pijaci nadajući se ipak većem broju kupaca tokom naredna dva vikenda.

G.Šljivić

Ajvar iz domaće radinosti

Zbog visokih cena, prema rečima ovdašnjih domaćica, priprema zimnice u gradu na Ibru svela se uglavnom na desetak tegli ajvara i turšije, malo pečenih paprika za zamrzivač, par flaša paradajza i ako pretekne novca jednu osrednju kacu kupusa.

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