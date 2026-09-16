DA ČASOVNIK NE BI OTKUCAO POSLEDNJI SAT: Konzervatori Zavoda za zaštitu spomenika kulture od zuba vremena spasli somborski simbol
Postoje satovi u svetu i kod nas koji su simboli zdanja i mesta na kojima otkucavaju tačno vreme, ali nas nijedan ne podseća toliko na prolaznost života kao sunčani sat u srcu Sombora. I to čini više od 175 leta. Koliko na starom baroknom zdanju franjevačkog Župnog dvora nepogrešivo pokazuje tačno vreme.
Sunčani sat, nastao 1850. godine, delo je Jovana Čokora (Baja, 1810 – Sr. Karlovci, 1871), profesora mađarskog jezika, pedagogije, metodike, ugarske istorije i aritmetike u somborskoj Preparandiji. Kako se amaterski bavio astronomijom dobio je saglasnost da načini sunčane časovnike na rimokatoličkom Župnom dvoru Crkve Presvetog trojstva (Plebanije), i na Pravoslavnoj crkvenoj opštini koji nije sačuvan.
Pošto je znanje đacima Učiteljske škole uglavnom „uterivao” šibom i strogim fizičkim kažnjavanjem, izazvao je takvu omrazu među đacima i stanovništvom da je 1852. godine morao da napusti Sombor i mesto upravitelja Učiteljske škole.
Sat predstavlja jedinu sačuvanu znamenitost ove vrste u Srbiji. Oslikan po primeru mnogih tadašnjih sunčanih satova, on ima barokne elemente, sliku Arhanđela Gavrila koji prema predanju donosi sudbinu datu od Boga u trenutku rođenja, petla kao simbol novog dana i ljudsku lobanju kao simbol trenutka smrti. Ispod slike i ispisanih arapskih brojeva je upozoravajući dvojezičan natpis: „Jedan ti je od ovih poslednji!“ - „Egy ezekből végórád!“. Iako je ovaj natpis deo opšteevropske barokne tradicije, legenda kaže da je profesor Čokor reči ispisao u znak osvete Sombrcima zbog toga što su ga proterali iz grada.
Graditelj Čokor
Posle odlaska iz Sombora Čokor se zamonašio u manastiru Kuveždin na Fruškoj gori, uzevši monaško ime Julije. Patrijarh Josif Rajačić ga je, ubrzo, poslao u Beč, na izučavanje štamparske veštine, da bi potom bio posatvljen za upravnika srpske Mitropolitsko-gimnazijske štamparije i taj posao obavljao je do 1865. godine, kada je postavljen za arhimandrita manastira Grabovca u Baranji. Bio poslanik na Srpskom crkveno-narodnom saboru u Sremskim Karlovcima, za vreme čijeg zasedanja je i preminuo.
Kako gleda na Trg Svetog Trojstva i čuvenu pijacu “u lancima” svedok brojnih događaja koji su ispisali istoriju ove bačke varoši. Ali da samom časnovniku ne otkuca poslednji čas i postane primer prolaznosti na koju opominje, postarali su se stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin.
-Izložen zubu vremena i pre svega atmosferskim uticijima, više je puta u toku istorije svog postojanja morao da bude restauriran. Iz kandži efemernosti spasio ga je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, 2013. godine - podseća Danijela Simić iz ove ustanove.
- Zoran Barišić, slikar-konzervator kao rukovodilac projekta i spoljni saradnik Bojan Stanković imali su pred sobom kompleksan zadatak. Nakon izvršenih ispitivanja sliku su razdvojili na četiri partije, na mestima na kojima će biti najlakše izvršiti retuš spojeva, a zatim su slikani sloj tehnikom strapiranja odvojili od fasade Župnog dvora. Nakon čišćenja od ostataka maltera i sušenja slikanog sloja, slika je preneta na konstrukciju prethodno sačinjenu od lakog drveta koja je formirana u vidu rešetke i ispunjena stiroporom kao najlakšim mogućim materijalom, preko kojeg je zalepljena fasadna mrežica. Sunčani sat, prenet na novi nasolilac, retuširan je i izložen u Gradskom muzeju Sombor. Župni dvor je u međuvremenu okrečen i posle sušenja fasadnog maltera izrađena je replika sunčanog sata, po uzoru na original, izvedena slikarskim akrilnim bojama i zaštićena akrilnom smolom. U utakmici protiv prolaznosti, konzervatori Zavoda upisali su još jedan bod.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZA VIKEND SVI U VRŠAC: Lepo vreme i bogat program zovu na 68. „Dane berbe grožđa“
15. 09. 2026. u 16:38
PONOS LOZNICE I SRPSKOG SPORTA: Bogdan Obradović odlikovan Zlatnom medaljom za zasluge
15. 09. 2026. u 16:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)