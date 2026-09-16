Srbija

DA ČASOVNIK NE BI OTKUCAO POSLEDNJI SAT: Konzervatori Zavoda za zaštitu spomenika kulture od zuba vremena spasli somborski simbol

Jelena Lemajić

16. 09. 2026. u 07:00

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Postoje satovi u svetu i kod nas koji su simboli zdanja i mesta na kojima otkucavaju tačno vreme, ali nas nijedan ne podseća toliko na prolaznost života kao sunčani sat u srcu Sombora. I to čini više od 175 leta. Koliko na starom baroknom zdanju franjevačkog Župnog dvora nepogrešivo pokazuje tačno vreme.

ДА ЧАСОВНИК НЕ БИ ОТКУЦАО ПОСЛЕДЊИ САТ: Конзерватори Завода за заштиту споменика културе од зуба времена спасли сомборски симбол

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

Sunčani sat, nastao 1850. godine, delo je  Jovana Čokora (Baja, 1810 – Sr. Karlovci, 1871), profesora mađarskog jezika, pedagogije, metodike, ugarske istorije i aritmetike u somborskoj Preparandiji. Kako se amaterski bavio astronomijom dobio je saglasnost da načini sunčane časovnike na rimokatoličkom Župnom dvoru Crkve Presvetog trojstva (Plebanije), i na Pravoslavnoj crkvenoj opštini koji nije sačuvan.

 Pošto je znanje đacima Učiteljske škole uglavnom „uterivao” šibom i strogim fizičkim kažnjavanjem, izazvao je takvu omrazu među đacima i stanovništvom da je 1852. godine morao da napusti Sombor i mesto upravitelja Učiteljske škole.

Sat predstavlja jedinu sačuvanu znamenitost ove vrste u Srbiji. Oslikan po primeru mnogih tadašnjih sunčanih satova, on ima barokne elemente,  sliku  Arhanđela Gavrila koji prema predanju donosi sudbinu datu od Boga u trenutku rođenja, petla kao simbol novog dana i ljudsku lobanju kao simbol trenutka smrti. Ispod slike i ispisanih arapskih brojeva je upozoravajući dvojezičan natpis: „Jedan ti je od ovih poslednji!“ -  „Egy ezekből végórád!“. Iako je ovaj natpis deo opšteevropske barokne tradicije, legenda kaže da je profesor Čokor reči ispisao u znak osvete Sombrcima zbog toga što su ga proterali iz grada.  

Graditelj Čokor

Posle odlaska iz Sombora Čokor se zamonašio u manastiru Kuveždin na Fruškoj gori, uzevši monaško ime Julije. Patrijarh Josif Rajačić ga je, ubrzo, poslao u Beč, na izučavanje štamparske veštine, da bi potom bio posatvljen za upravnika srpske Mitropolitsko-gimnazijske štamparije i taj posao obavljao je do 1865. godine, kada je postavljen za arhimandrita manastira Grabovca u Baranji. Bio poslanik na Srpskom crkveno-narodnom saboru u Sremskim Karlovcima, za vreme čijeg zasedanja je i preminuo.

Kako gleda na Trg Svetog Trojstva i čuvenu pijacu “u lancima” svedok brojnih događaja koji su ispisali istoriju ove bačke varoši. Ali da samom časnovniku ne otkuca poslednji čas  i postane primer prolaznosti na koju opominje, postarali su se stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin.

-Izložen zubu vremena i pre svega atmosferskim uticijima, više je puta u toku istorije svog postojanja morao da bude restauriran. Iz kandži efemernosti spasio ga je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, 2013. godine - podseća Danijela Simić iz ove ustanove.

Foto: Покрајински завод за заштиту споменика културе

POGLEDAJ GALERIJU

- Zoran Barišić, slikar-konzervator kao rukovodilac projekta i spoljni saradnik Bojan Stanković imali su pred sobom kompleksan zadatak. Nakon izvršenih ispitivanja sliku su razdvojili na četiri partije, na mestima na kojima će biti najlakše izvršiti retuš spojeva, a zatim su slikani sloj tehnikom strapiranja odvojili od fasade Župnog dvora. Nakon čišćenja od ostataka maltera i sušenja slikanog sloja, slika je preneta na konstrukciju prethodno sačinjenu od lakog drveta koja je formirana u vidu rešetke i ispunjena stiroporom kao najlakšim mogućim materijalom,  preko kojeg je  zalepljena fasadna mrežica. Sunčani sat, prenet na novi nasolilac, retuširan je i izložen u Gradskom muzeju Sombor. Župni dvor je u međuvremenu okrečen i posle sušenja fasadnog maltera izrađena je replika sunčanog sata, po uzoru na original, izvedena slikarskim akrilnim bojama i zaštićena akrilnom smolom. U utakmici protiv prolaznosti, konzervatori Zavoda upisali su još jedan bod.

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