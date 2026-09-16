ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

GORE na surovoj pešterskoj visoravni, na vetrometini Ušaka i u dubinama Zalovića klisure, borba između čoveka i zveri traje otkad je veka i sveta. U tom nadmetanju sa najlukavijim predatorom divljine, Meho Ugljanin (60) iz Sjenice postigao je bilans kakav se ne pamti – u zvaničnom lovu odstrelio je čak 51 vuka, po čemu je zasigurno najuspešniji lovac u Srbiji i čitavoj Evropi.