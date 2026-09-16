ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U četvrtak, 17. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U periodu od 8 do 14.30, na području grada Požarevca struju neće imati Lučica, Prugovo, Poljana, Centar za obuku kopnene vojske i sledeće trafo-oblasti u naselju Busije: Rasadnik, Vranjska, A. Ivanovića, Pirotska, Sinjska, V. Carevca i Žagubička. Od 8.30 do 12.30, u opštini Golubac sa mreže će biti isključena naselja: Maleševo, Maleševo Rasadnik, Dvorište, Krivača, Vojilovo, Kudreš, Žitkovica i Snegotin.
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