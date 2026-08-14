MEGAPREOKRET! Crno-beli zvali bivšeg igrača Zvezde! On im ovako odgovorio!

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Saga je završena oko nekadašnjeg prvotimca kluba sa Marakane.
Fudbaler Zenita i slovenački reprezentativac Vanja Drkušić igraće do kraja sezone u Espanjolu, saopštio je večeras klub iz Barselone.
U saopštenju se navodi da će Espanjol na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor slovenačkog fudbalera.
Drkušić (26) je pored Zenita igrao za Crvenu zvezdu, Soči, Bravo, Rende i Herenven. On je za reprezentaciju Slovenije nastupio na 30 mečeva.
Fudbaleri Espanjola će u nedelju u prvom kolu nove sezone u La Ligi dočekati Levante.
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