Fudbal

MEGAPREOKRET! Crno-beli zvali bivšeg igrača Zvezde! On im ovako odgovorio!

Новости онлајн/С.С.

14. 08. 2026. u 20:53

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Saga je završena oko nekadašnjeg prvotimca kluba sa Marakane.

МЕГАПРЕОКРЕТ! Црно-бели звали бившег играча Звезде! Он им овако одговорио!

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbaler Zenita i slovenački reprezentativac Vanja Drkušić igraće do kraja sezone u Espanjolu, saopštio je večeras klub iz Barselone.

U saopštenju se navodi da će Espanjol na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor slovenačkog fudbalera.

Drkušić (26) je pored Zenita igrao za Crvenu zvezdu, Soči, Bravo, Rende i Herenven. On je za reprezentaciju Slovenije nastupio na 30 mečeva.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Espanjola će u nedelju u prvom kolu nove sezone u La Ligi dočekati Levante.

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