IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U MIJATOVCU: Opština Ćuprija organizuje javnu prezentaciju LIID projekta
U SELU Mijatovac koje se nalazi kraj regionalnog puta Jagodina – Paraćin Opština Ćuprija gradiće dva autobuska stajališta u okviru LIID projekta čija je javna prezentacija zakazana za sredu, 19. avgust.
Sredstva za ovu investiciju obezbeđuju Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Francuska agencije za razvoj.
Predviđena je izgradnja dva autobuska stajališta van kolovoza državnog puta koji prolazi kroz to selo, kao i izgradnja trotoara sa leve i desne strane kolovoza. Projektnom dokumentacijom predviđeno je da stajališta imaju nadstrešnice prema standardima, a na kolovozu će u cilju povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju bili montirane vibracione trake.
Na javnu prezentaciju su pozvani građani koji na taj način imaju priliku da se upoznaju sa ovom investicijom važnom pre svega za žitelje ovog ćuprijskog sela.
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