UVEDENA VANREDNA SITUACIJA: I dalje bukti požar kod Bujanovca

U noći između četvrtka i petka uvedena je vanredna situacija zbog požara na teritoriji opštine Bujanovac na hitnoj sednici Štaba za vanredne situacije.

Foto V. Vulević

Pod vatrom je preko 200 hektara šume i niskog rastinja. Vatra se iz Breznice proširila prema selima Veliki Trnovac, Lopardince i Vrtogoš kažu u Štabu za vanredne situacije, a pored ranijih napomena vezanih za zaostala eksplozivna sredstva dodatnu bojazan donosi i podatak da je vatrom zahvaćeno područje i oko bivšeg rudnika antimona.

Predsednik opštine Arber Pajaziti, kaže ne sme biti prostora za paniku, jer naselja i porodični objekti nisu u direktnoj opasnosti. Prema njegovim rečima sve relevantne ekipe su mobilisane i na terenu.