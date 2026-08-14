Srbija

UVEDENA VANREDNA SITUACIJA: I dalje bukti požar kod Bujanovca

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

14. 08. 2026. u 14:15

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U noći između četvrtka i petka uvedena je vanredna situacija zbog požara na teritoriji opštine Bujanovac na hitnoj sednici Štaba za vanredne situacije.

УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА: И даље букти пожар код Бујановца

Foto V. Vulević

Pod vatrom je preko 200 hektara šume i niskog rastinja. Vatra se iz Breznice  proširila prema selima Veliki Trnovac, Lopardince i Vrtogoš  kažu u Štabu za vanredne situacije, a pored ranijih napomena vezanih za zaostala eksplozivna sredstva dodatnu bojazan donosi i podatak da je vatrom zahvaćeno područje i oko bivšeg rudnika antimona.

Predsednik opštine Arber Pajaziti, kaže ne sme biti prostora za paniku, jer naselja i porodični objekti nisu u direktnoj opasnosti. Prema njegovim rečima sve relevantne ekipe su mobilisane i na terenu.

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