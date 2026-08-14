ŠEŠELJ O MOĆNOJ RUSIJI: Kalinjingradska oblast sama može da savlada Poljsku ili Nemačku
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj rekao je da očekuje da će Rusija sprečiti svaki drumski i železnički saobraćaj Ukrajine, pre svega sa Poljskom, ali i sa drugim zapadnim zemljama.
- Tu je dosta naoružanja dolazilo vozovima, kamionima. Sad to sve treba uništiti - kazao je Šešelj za Informer TV.
Ističe da se ruska obaveštajna služba oporavila.
- Ona je sad saznala sve lokacije ukrajinskih baza. Sve će to sistematski biti uništeno. Zapad je tu uložio ogromne pare, ogromno naoružanje, ogromnu količinu municija... Sve će to netragom nestati - kazao je Šešelj.
Ističe da će Rusija odabrati državu koja će platiti ceh.
- Ja navijam da to bude Velika Britanija - izjavio je predsednik SRS.
Jedna stvar je sasvim izvesna - Rusija mora pobediti, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za Informer TV o SVO u Ukrajini.
- Kalinjingradska oblast sama može da savlada Poljsku ili Nemačku. Moraće da dobiju po nosu. Moje srce bi bilo prepuno oduševljenja da Rusija oslobodi celu Ukrajinu. To će odlučiti rusko rukovodstvo - naveo je Šešelj.
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