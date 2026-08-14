ŠEŠELJ O MOĆNOJ RUSIJI: Kalinjingradska oblast sama može da savlada Poljsku ili Nemačku

PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj rekao je da očekuje da će Rusija sprečiti svaki drumski i železnički saobraćaj Ukrajine, pre svega sa Poljskom, ali i sa drugim zapadnim zemljama.

Foto: N. Skenderija

- Tu je dosta naoružanja dolazilo vozovima, kamionima. Sad to sve treba uništiti - kazao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da se ruska obaveštajna služba oporavila.

- Ona je sad saznala sve lokacije ukrajinskih baza. Sve će to sistematski biti uništeno. Zapad je tu uložio ogromne pare, ogromno naoružanje, ogromnu količinu municija... Sve će to netragom nestati - kazao je Šešelj.

Ističe da će Rusija odabrati državu koja će platiti ceh.

- Ja navijam da to bude Velika Britanija - izjavio je predsednik SRS.

Dr Vojislav Šešelj: Ukrajina je izmišljena država i izmišljena nacija, to je iskonska ruska zemlja! Rusija vodi odbrambeni rat na svojoj teritoriji. To nije agresija na suverenu zemlju. To je odbrana sopstvenog naroda koji je bio izložen genocidu. To su teritorije na kojima je nastala… pic.twitter.com/XPW9Sraux6 — Srpski radikali (@srpski_radikali) July 25, 2026

Jedna stvar je sasvim izvesna - Rusija mora pobediti, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za Informer TV o SVO u Ukrajini.

- Kalinjingradska oblast sama može da savlada Poljsku ili Nemačku. Moraće da dobiju po nosu. Moje srce bi bilo prepuno oduševljenja da Rusija oslobodi celu Ukrajinu. To će odlučiti rusko rukovodstvo - naveo je Šešelj.