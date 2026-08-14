KONCERT ZA KRAJ:Završen 50. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji

Uručenjem nagrada pobednicima, ceremonijom svečanog zatvaranja u Amfiteatru „Danilo Bata Stojović“, a potom i koncertom na Trgu kulture, spuštena je zavesa na jubilarni, 50. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

FFS/N.Matović

Odlukom žirija, ovogodišnji pobednik je scenario za film „I u dobru i u zlu “Milice Konstantinović“ kojoj je pripala i nagrada novinara i kritičara. Za scenrio filma „Mileva Ajnštajn“ druga nagrada pripala je Seleni Stanković, treća Ognjenu Obradoviću za „Saučesnike“, dok je nagrade publike otišla u ruke Rok Radiše za film „Božićna avantura“.

FFS/N.Matović Nagrada publike za "Božićnu avanturu"

Za sam kraj Festivala, na Trgu kulture u centru prestnice srpskog turizma održan je koncert „Nagrađenima u čast“, a na repertoaru Simfonijskog orkestra Zrenjaninske filharmonije našle se kultne muzičke numere iz legendarnih filmskih ostvarenja.