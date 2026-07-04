NA DRINI, KOD MALOG ZVORNIKA: Zatrovana voda ubijala ribe

Voda na Drini, u malozvorničkom kraju, posebno, od jutros se izbistrila, posle jučerašnjeg zagađenja koje se, kako se to u narodu kaže, "videlo iz aviona". Voda je bila zatrovana, dosta ribe je stradalo, a ribolovci su, po ponašanju riba, videli da se nešto čudno "iza brda valja".

foto.V.Mitrić

Na inicijativu ribolovaca nadležni iz Hidroelektrane "Zvornik" u Malom Zvorniku, su pustili veće količine vode, kako bi se, narodski rečeno, "otrovi razblažili". Najveća koncentracija zagađenosti, kako saznajemo, bila je u delu reku kroz Donju Borinu i Brasinu, a više nego alarmantno bilo je kod sela Tršić, kraj leve obale Drine u Republici Srspkoj, u zvorničkom kraju.

Prema našim saznanjima, kao i svake godine u ovo doba, ispuštena je lužina iz industrijske zone u Zvorniku, na levoj obali Drine, u Republici Srpskoj. I to direktno u reku!

I ranije takve pojave završale se se u znaku one narodne "pojeo vuk magarca". Uz kriminalno kopanje peska i šljunka, direktno iz korita, zbog čega se, pored ostalog, događaju i tragedije, ovo su pojave koje ostavljaju, u najmanju ruku, ružnu senku na potencijale Drine i njenog priobalja....