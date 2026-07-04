LETNJE ŠTIVO ZA KUPAČE: U Novom Sadu na kupalištu otvorena „Biblioteka na Štrandu“

NA kupalištu „Štrand“ u Novom Sadu, svečano je otvorena 19. sezone manifestacije „Biblioteka na Štrandu”, letnjeg ogranka Gradske biblioteke, koja se od 2008. godine pod sloganom „Biblioteka je tamo gde ste Vi”, realizuje na najposećenijoj gradskoj plaži.

Pres služba grada

Biblioteka će za kupače tokom jula i avgusta raditi svakog dana od 10 do 20 časova a na raspolaganju je više od 500 naslova, za decu i odrasle, kao i dnevna i periodična štampa. Knjige se besplatno pozajmljuju za čitanje na plaži uz člansku kartu ili lični dokument, a dnevno je poseti oko 50 korisnika, među kojima je veliki broj dece.

Maja Čeremidžić Šainović, članica Gradskog veća za kulturu, istakla je da je „Biblioteka na Štrandu” primer kako knjiga može da postane deo svakodnevice i mesta okupljanja svih generacija, kao i da Grad Novi Sad sa posebnom pažnjom podržava programe koji podstiču ljubav prema čitanju i jačanju kulturne navike najmlađih.

– Posebnu vrednost ove manifestacije vidim u tome što ona okuplja čitave porodice i pokazuje da je knjiga najlepši saputnik i tokom letnjeg raspusta. Kada deca odrastaju uz priče, knjige i zajedničke trenutke provedene sa roditeljima, stvaramo generacije koje će znati da cene znanje, maštu i kulturu. Zato je važno da knjigu približimo najmlađima na mestima gde provode svoje vreme, jer se ljubav prema čitanju najlakše razvija onda kada je čitanje radost, a ne obaveza. Grad Novi Sad nastaviće da podržava ovakve programe koji kulturu čine dostupnom, bliskom i otvorenom za sve naše sugrađane – rekla je Čeremidžić Šainović.

Pored pozajmice knjiga, biće i pratećih programa, kreativnih radionica, književnih susreta i predavanja. Već naredne nedelje najavljeni su program „Lice umetnika” sa violinistom Aleksom Spasićem, radionica „Neka reči zaplove” i predavanje etnomuzikologa Anje Nedeljkov.

Gradska biblioteka u Novom Sadu, kao matična ustanova za Južnobački okrug, upravlja mrežom od oko 200 bibliotečkih jedinica i fondom više od 610.000 publikacija.