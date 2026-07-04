DECO, LETUJTE U BIBLIOTECI: Za učenike su počele zanimljive kreativne radionice
DOBRE stvari se ne menjaju, pa i ovog leta ćuprijske Narodna biblioteka „Dušan Matić“ organizuje za školarce zanimljive sadržaje – radionice i poziva decu školskog uzrasta da deo slobodnog vremena tokom raspusta provedu u – biblioteci.
Već je počela radionica lepog pisanja pod nazivom „Lepo pišem ćirilicu“. Radionica će se održavati utorkom i četvrtkom od 17 do 18 časova, a vodi je viši knjižničar Biljana Živić. Svaka sreda ovog meseca namenjena je tematskim radionicama posvećenim narodnoj književnosti, a sa decom će raditi Svetlana Radivojević.
Nastavak sledi u avgustu, kada će za učenike biti organizovane tri radionice: „Biblioteka++“, radionica ručnih radova „Zlatne ruke“ i radionica „Kako se pišu pesme“.
Kada one startuju i u kojim terminima, polaznici će biti na vreme obavešteni, obelodanila je Biblioteka „Dušan Matić“, ustanova koja godinama posvećuje veliku pažnju upravo radu sa decom školskog uzrasta.
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