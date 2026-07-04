Srbija

DECO, LETUJTE U BIBLIOTECI: Za učenike su počele zanimljive kreativne radionice

Зорана Рашић
Zorana Rašić

04. 07. 2026. u 17:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOBRE stvari se ne menjaju, pa i ovog leta ćuprijske Narodna biblioteka „Dušan Matić“ organizuje za školarce zanimljive sadržaje – radionice i poziva decu školskog uzrasta da deo slobodnog vremena tokom raspusta provedu u – biblioteci.

ДЕЦО, ЛЕТУЈТЕ У БИБЛИОТЕЦИ: За ученике су почеле занимљиве креативне радионице

Foto: fejsbuk/Narodna biblioteka "Dušan Matić"

Već je počela radionica lepog pisanja pod nazivom „Lepo pišem ćirilicu“. Radionica će se  održavati utorkom i četvrtkom od 17 do 18 časova, a vodi je viši knjižničar Biljana Živić. Svaka sreda ovog meseca namenjena je tematskim radionicama posvećenim narodnoj književnosti, a sa decom će raditi Svetlana Radivojević.

Nastavak sledi u avgustu, kada će za učenike biti organizovane tri radionice: „Biblioteka++“, radionica ručnih radova „Zlatne ruke“ i radionica „Kako se pišu pesme“.

Kada one startuju i u kojim terminima, polaznici će biti na vreme obavešteni, obelodanila je Biblioteka „Dušan Matić“, ustanova koja godinama posvećuje veliku pažnju upravo radu sa decom školskog uzrasta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA DRINI, KOD MALOG ZVORNIKA: Zatrovana voda ubijala ribe
Srbija

0 0

NA DRINI, KOD MALOG ZVORNIKA: Zatrovana voda ubijala ribe

Voda na Drini, u malozvorničkom kraju, posebno, od jutros se izbistrila, posle jučerašnjeg zagađenja koje se, kako se to u narodu kaže, "videlo iz aviona". Voda je bila zatrovana, dosta ribe je stradalo, a ribolovci su, po ponašanju riba, videli da se nešto čudno "iza brda valja".

04. 07. 2026. u 21:15

NIŠ ODAO POČAST HEROJIMA: Obeležene godišnjice antifašističkog ustanka i pobede nad nacizmom
Srbija

0 0

NIŠ ODAO POČAST HEROJIMA: Obeležene godišnjice antifašističkog ustanka i pobede nad nacizmom

POLAGANjEM venaca na spomenik „Iskra slobode” u Parku heroja Narodnooslobodilačke borbe na nišavskom keju, u Nišu su danas, dan uoči godišnjice 4. jula, nekadašnjeg Dana borca, obeleženi 85 godina od početka antifašističkog ustanka u Srbiji, 81 godina od pobede nad nacizmom u Drugom svetskom ratu i 78 godina od osnivanja Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Srbije (SUBNOR).

03. 07. 2026. u 21:18

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke