U "MAŠI I MEDVEDU" VIDE RUSKE TENKOVE? Omiljeni crtani film trn u oku britanskim poslanicima
POPULARNI dečji animirani serijal "Maša i Medved", koji je preveden na više od 40 jezika i 2020. godine uvršten među pet najomiljenijih u svetu, postao je ovih dana trn u oku britanskim poslanicima.
Njih 50 u Donjem domu parlamenta zatražilo je od vlasti da zabrane prikazivanje ovog ruskog crtanog filma, tvrdeći da je reč o "suptilnom obliku ruske propagande".
Poslanici su uputili pismo ministrima nakon što je američka kompanija "Netfliks" otkupila prava za prikazivanje još dve sezone.
A zašto je ovaj crtani film, inspirisan tradicionalnom ruskom bajkom, čija je prva epizoda emitovana još 7. januara 2009. godine, navodno nepodoban? Scene koje su zasmetale Londonu su one u kojima devojčica nosi tenkovsku kapu i uniformu iz sovjetskog perioda.
Sporna im je i epizoda u kojoj, kako tvrde, Maša nosi kapu koja podseća na uniformu sovjetskih graničara, istorijski povezivanu sa NKVD (javnom i tajnom policijom Sovjetskog Saveza). Oni ističu da se tako, navodno, normalizuje sovjetska vojna simbolika.
Inicijativu za ukidanje je predvodio poslanik Liberalno-demokratske stranke Tom Gordon, a poslanici se, između ostalog, pozivaju i na stav ukrajinskih vlasti da su "Maša i Medved" instrument ruske "meke moći".
Kompanija "Animakord", koja proizvodi i distribuira serijal, oštro je odbacila ove optužbe. Njena portparolka Melani Bonvičino je istakla je da su te tvrdnje neistinite i diskreditujuće, odnosno da "Maša i Medved" nemaju veze sa propagandom, te da "Animakord", kao privatnu kompaniju, država nikada nije finansirala.
Otuda se nameće mišljenje da sve što dolazi iz Rusije, čak i kada je reč o pustolovinama simpatične devojčice Maše i njenog prijatelja Medveda, koje već godinama greju srca dece širom planete, za deo Zapada predstavlja opasnost, iako su samo plod animacije i fikcije.
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