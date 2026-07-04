"KO TO NE RAZUME, TEŠKO JE!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu
MNOGO teže nego što se očekivalo Argentina je pobedila Zelenortska Ostrva (3:2) posle produžetaka. Zadovoljan posle plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva 2026 bio je selektor "gaučosa", Lionel Skaloni.
On je istakao da laki protivnici ne postoje, što se najbolje videlo u tom duelu.
- Bila je to zaista teška utakmica, ali uvek treba gledati ono pozitivno. Ovaj tim nikada ne odustaje. Moram da odam priznanje i našem protivniku, istina je da, kada ljudi kažu da ne postoje laki protivnici, Zelenortska Ostrva su pokazala da su odlična ekipa - rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).
Južnoamerička selekcija je do trijumfa došla autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.
- Pohvaljujem doprinos svakog igrača. Istina je da su svi završili potpuno iscrpljeni jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina, ako to ne razumeš... teško je. Mi Argentinci ćemo to razumeti jer nama ništa ne dolazi lako - zaključio je Skaloni.
Podsetimo, Argentina će u osmini finala Mundijala 2026 igrati protiv Egipta.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 "hramova fudbala"
Preporučujemo
IZBAČEN DRUGI REKET SVETA! Megasenzacija na Vimbldonu!
04. 07. 2026. u 16:04
U VREME RUČKA! Organizatori Vimbldona odredili tremin meča Novak Đoković-Roman Safijulin!
04. 07. 2026. u 16:34
NAVIJAČI SU U TRANSU! Vlahović opet u crno-belom dresu! Ali, ne Juventusovom!
04. 07. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)