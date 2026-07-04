"KO TO NE RAZUME, TEŠKO JE!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

MNOGO teže nego što se očekivalo Argentina je pobedila Zelenortska Ostrva (3:2) posle produžetaka. Zadovoljan posle plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva 2026 bio je selektor "gaučosa", Lionel Skaloni.

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

On je istakao da laki protivnici ne postoje, što se najbolje videlo u tom duelu.

- Bila je to zaista teška utakmica, ali uvek treba gledati ono pozitivno. Ovaj tim nikada ne odustaje. Moram da odam priznanje i našem protivniku, istina je da, kada ljudi kažu da ne postoje laki protivnici, Zelenortska Ostrva su pokazala da su odlična ekipa - rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

Južnoamerička selekcija je do trijumfa došla autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

- Pohvaljujem doprinos svakog igrača. Istina je da su svi završili potpuno iscrpljeni jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina, ako to ne razumeš... teško je. Mi Argentinci ćemo to razumeti jer nama ništa ne dolazi lako - zaključio je Skaloni.

Podsetimo, Argentina će u osmini finala Mundijala 2026 igrati protiv Egipta.

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