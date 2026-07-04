Fudbal

FENERBAHČE BAŠ ŽELI TITULU: Turski klub se pojačao iz Mančester sitija!

Časlav Vuković

04. 07. 2026. u 19:41

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FENERBAHČE ništa ne prepušta slučaju. Želi što pre da oformi tim za narednu sezonu i vrati titulu prvaka Turske u svoje vitrine.

ФЕНЕРБАХЧЕ БАШ ЖЕЛИ ТИТУЛУ: Турски клуб се појачао из Манчестер ситија!

FOTO: Tanjug/AP/Ricardo Mazalan

Prošlo je 12 godine od poslednjeg pehara šampiona za ovaj klub. Sezonama unazad se ulaže dosta novca, ali nikako se da se dođe do kraja. Ipak, možda novo pojačanje može to da promeni.

Tim iz Istanbula je doveo Nejtana Akea iz Mančester sitija i nema sumnje da će doneti iskustvo u odbrani.

Holanđanin je u dresu "građana" proveo šest godina, odigrao je 177 utakmica i osvojio je 12 trofeja - četiri Premijer lige, Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, dva FA Kupa, Dva Liga kupa, Komjuniti Šild i Uefin Superkup.

Dobra stvar je ta da uprava Fenera nije morala da izdvoji mnogo novca za ovaj transfer. Ake je plaćen oko 10.000.000 evra sa sve bonusima.

Podsetimo, on je drugi novajlija na stadionu "Sukru Sarakoglu", pošto je pre njega iz Majorke stigao Vedat Murići.

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