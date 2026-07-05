Svet

"AMERIČKI SAN SE VRATIO, NAJBOLJE TEK DOLAZI": Tramp poslao moćnu poruku na proslavi Dana nezavisnosti

В.Н.

05. 07. 2026. u 07:17

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Nacionalnom tržnom centru u Vašingtonu i poručio da je "američki san ponovo snažan" i da zemlju očekuju još veći uspesi u budućnosti.

АМЕРИЧКИ САН СЕ ВРАТИО, НАЈБОЉЕ ТЕК ДОЛАЗИ: Трамп послао моћну поруку на прослави Дана независности

Foto: JHG / Alamy / Profimedia

Tramp je na binu stigao sa prvom damom Melanijom Tramp, nakon što je program ranije bio privremeno prekinut zbog približavanja jakih oluja i evakuacije prisutnih, preneo je Skaj njuz.

Događaju su prisustvovali i članovi njegove porodice, uključujući sinove Donalda Trampa Mlađeg i Erika Trampa, ćerku Tifani, unuku Kaj i snaju Betinu.

Na početku govora, Tramp se osvrnuo na vremenske neprilike i kašnjenje programa, nakon čega je pozdravio publiku za koju je rekao da broji oko 150.000 ljudi.

Govoreći o istoriji SAD i 250. godišnjici američke nezavisnosti, Tramp je istakao dostignuća zemlje i ocenio da su Sjedinjene Američke Države danas "bogatije, bezbednije i ponosnije nego ikada pre".

Tokom obraćanja prikazane su i istorijske zastave za koje je naveo da su se vijorile u vreme sticanja američke nezavisnosti.

Predsednik SAD je poručio da Amerikanci nikada neće dozvoliti da im bude oduzeta sloboda i ocenio je da se "američki san vratio".

Takođe je pohvalio stanje američke vojske, navodeći da je ona danas "jača i moćnija nego ikada pre", zahvaljujući ulaganjima tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.

Tramp je tokom govora promovisao i Zakon o spasavanju Amerike, zalažući se za stroža izborna pravila, uključujući obavezno dokazivanje državljanstva prilikom glasanja i ograničavanje glasanja putem pošte na određene izuzetke.

Poseban deo obraćanja bio je posvećen američkim vojnim veteranima, među kojima su na binu pozvani i veterani stariji od 100 godina.

Tramp je odao priznanje njihovoj službi i žrtvi u odbrani zemlje.

Predsednik SAD je više puta kritikovao komunizam, ocenivši da je ta ideologija nespojiva sa američkim vrednostima i poručio da njoj nije mesto u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tokom približno 40-minutnog govora, Trampu su se na bini pridružili članovi porodica poginulih američkih vojnika, poznatih kao "Zlatne zvezdane porodice", kao i članovi posade NASA misije Artemis 2.

Govoreći o budućnosti zemlje, Tramp je istakao da ne postoji cilj koji Amerikanci ne mogu da ostvare i kao primere je naveo stanje na berzi i nivo zaposlenosti u SAD.
Obraćanje je završio porukom da "duh 1776. godine i dalje živi" i da za Sjedinjene Američke Države "najbolje tek dolazi".

Predsednik SAD-a je nakon govora najavio da će zajedno sa okupljenima pratiti vatromet kojim je obeležena proslava Dana nezavisnosti.
 

(Tanjug)

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