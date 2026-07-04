GORDAN PETRIĆ PRED HRVATSKU: Odlučujuća utakmica, biće veoma zahtevno!
SELEKTOR omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić izjavio je pred utakmicu protiv Hrvatske na Evropskom prvenstvu da njegova ekipa mora da bude na istom voljnom momentu kao u prve dva susreta takmičenja.
"Orlići" će u nedelju od 17 časova u Kernarfonu igrati protiv selekcije Hrvatske u trećem, poslednjem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu. Naša selekcija bi pobedom došla do trećeg mesta u grupi i baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo do 20 godina.
- Odlučujuća utakmica za baraž koji bismo eventualno igrali sa trećom ekipom iz prve grupe. Utakmica će biti izuzetno zahtevna i za nas i za Hrvatsku, koja još uvek ima šanse da se plasira u polufinale. Nadam se da su se igrači odmorili i oporavili. Potrebno je da budemo na istom voljnom momentu kao u prve dve utakmice, ali i da budemo kvalitetni u nekim situacijama kada imamo loptu i kada smo u završnicama akcija. Na prethodnim utakmicama mogli smo da postignemo više golova, ali se to nije desilo - rekao je Petrić, a prenosi sajt FSS.
Fudbaler Srbije Strahinja Stojković naveo je da Hrvatska ima kvalitetan tim, kao i da veruje u pozitivan rezultat.
- Već smo se sastajali sa njima u prvom krugu kvalifikacija. Ne sećam se rado te utakmice, koju smo nažalost izgubili. To može da posluži kao dodatni motiv za mene i ekipu kada sutra izađemo na teren. Svi verujemo da možemo da napravimo rezultat koji želimo. Ostaje žal što nismo pobedili u prve dve utakmice. Naš cilj je od početka plasman na Svetsko prvenstvo i daćemo sve od sebe da to ostvarimo - poručio je Stojković.
Vezista Vasilije Novičić istakao je da će njegova ekipa biti motivisana protiv "vatrenih".
- Nismo pobedili u prve dve utakmice i to je sad iza nas. Ulog je i dalje veliki i mislim da bi plasman na Svetsko prvenstvo 2027. kompletno promenio utisak o turniru. Sto odsto smo fokusirani na ostvarenje tog sna, oporavili smo se, a danas radili na taktici i analizi protivnika. Vreme je da budemo pravi kada je to najpotrebnije. Dodatni motiv od grba koji nosimo nije nam potreban, igranje u nacionalnom dresu je posebna vrsta časti i privilegije. Verujem u tim, igraćemo za Srbiju - rekao je Novičić.
U drugom meču trećeg kola grupe B igraju Italija i Ukrajina.
Ukrajina je vodeća u grupi B sa šest bodova, Italija ima četiri, Hrvatska jedan, dok je Srbija bez bodova.
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