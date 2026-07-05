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DOBAR DAN ZA UMETNIKE I LEKARE I USPEH U PRIVATNOM BIZNISU Astro savet za nedelju, 5. jul: Ovih 6 znakova su pod uticajem aspekata Marsa

Marina Jungić Milošević, astrolog

05. 07. 2026. u 07:00

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MARS, planeta akcije, inicijative, borbenosti, ali i sukoba i povreda, u Blizancima, znaku komunikacija, biznisa, logike, 5. jula, obrazuje dva sjajna aspekta.

ДОБАР ДАН ЗА УМЕТНИКЕ И ЛЕКАРЕ И УСПЕХ У ПРИВАТНОМ БИЗНИСУ Астро савет за недељу, 5. јул: Ових 6 знакова су под утицајем аспеката Марса

Foto: Depositphotos/koi88

Prvi je sekstil sa Neptunom u Ovnu, koji donosi inspiraciju umetnicima, naročito piscima, glumcima, pevačima, ali i uspeh lekarima i farmaceutima.

Drugi je trigon između Marsa u svestranim Blizancima i retrogradnog Plutona u inventivnoj Vodoliji. Ovaj aspekt, uprkos retrogradnom Merkuru, 5. jula donosi šanse za povoljne dogovore, pregovore, potpisivanje ugovora o isplativom poslu, napredovanje u karijeri, uspeh u trgovini, privatnom biznisu, javnim ili intelektualnim delatnostima.

Oba aspekta će najviše osetiti vazdušni i vatreni znaci, Blizanci, Vodolije, Vage, Ovnovi, Lavovi i Strelci.

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