OPREZNO SA LEKOVIMA TOKOM LETA: Mogu da izazovu fototoksične reakcije, proverite šta pijete pre izlaganja suncu

MNOGI lekovi mogu da povećaju osetljivost kože na sunčeve zrake i izazovu neželjene reakcije čak i nakon kratkog boravka na suncu. Ove reakcije nazivaju se fotosenzitivnost i mogu da se ispolje kao crvenilo, osip, peckanje, svrab, plikovi ili tamne fleke na koži. Zbog toga je važno da osobe koje koriste određene lekove budu posebno oprezne tokom leta i da se pre izlaganja suncu posavetuju sa lekarom ili farmaceutom.

bukhta79

Oni koji koriste lekove koji izazivaju fotosenzitivnost trebalo bi da izbegavaju direktno sunce u najtoplijem delu dana, nose laganu odeću dugih rukava, šešir sa širokim obodom i naočare za sunce, kao i da koriste preparate sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim. Važno je imati na umu da reakcije mogu da nastanu i tokom oblačnih dana, jer UV zraci prolaze kroz oblake.

Takođe, ne treba samoinicijativno prekidati terapiju zbog odlaska na more ili boravka na suncu. Ukoliko postoji nedoumica, najbolje je konsultovati lekara ili farmaceuta koji će proceniti rizik i dati odgovarajuće preporuke.

Navodimo vam grupe lekova, od koji pojedini uzrokuju fotosenzitivnost:

Antibiotici

Pojedini antibiotici, naročito iz grupe tetraciklina (doksiciklin) i fluorohinolona, mogu značajno da povećaju osetljivost kože na UV zračenje. Čak i umereno izlaganje suncu može da izazove reakciju nalik jakim opekotinama od sunca. Zato se tokom terapije savetuje izbegavanje direktnog sunčanja, posebno u periodu od 10 do 17 časova.

Protiv bolova

Neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi, poput ketoprofena, mogu da izazovu fototoksične reakcije. Koža može da postane crvena, otečena i bolna, a promene ponekad ostaju vidljive nedeljama nakon prestanka terapije. Oprez je potreban i kod lokalnih preparata u obliku gelova i krema.

Diuretici

Lekovi koji se koriste za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, poput hidrohlorotiazida i furosemida, mogu da povećaju osetljivost kože na sunce. Kod nekih osoba javljaju se osipi, crvenilo i pojačana pigmentacija. Dodatni problem predstavlja i mogućnost dehidratacije tokom velikih vrućina.

Srce i pritisak

Pojedini antiaritmici, naročito amjodaron, poznati su po tome što mogu da izazovu izraženu fotosenzitivnost. Kod dugotrajnog izlaganja suncu mogu da nastanu opekotine, ali i karakteristična plavičasto-siva prebojenost kože. Neki lekovi za hipertenziju takođe mogu da povećaju rizik od reakcija na UV zrake.

Foto: Freepik/kroshka__nastya

Psiha

Određeni lekovi koji se koriste u psihijatriji mogu da povećaju osetljivost kože na sunce. Pored toga, neki od njih utiču na sposobnost organizma da reguliše telesnu temperaturu, pa se povećava rizik od pregrevanja i toplotnog udara tokom letnjih vrućina.

Antihistaminici

Stariji antihistaminici mogu kod nekih osoba da izazovu fotosenzitivnost. Istovremeno mogu da dovedu do pospanosti, pa kombinacija visokih temperatura i izlaganja suncu dodatno povećava rizik od malaksalosti.

Dijabetes

Pojedini oralni antidijabetici iz grupe sulfonilureja mogu da povećaju osetljivost kože na sunce. Osim toga, visoke temperature mogu da utiču na regulaciju nivoa šećera u krvi, zbog čega se savetuje redovno praćenje glikemije tokom leta.

Foto: Freepik/jcomp

Antimikotici

Neki antimikotici, kao što je vorikonazol, mogu da izazovu izražene reakcije na sunčevo zračenje. Kod dugotrajne terapije preporučuje se stroga zaštita od sunca zbog povećanog rizika od oštećenja kože.

Retinoidi

Lekovi na bazi izotretinoina, kao i pojedini preparati za lokalnu primenu, čine kožu tanjom i osetljivijom na UV zračenje. Zbog toga se lako javljaju crvenilo, perutanje i opekotine, pa je neophodna svakodnevna primena krema sa visokim zaštitnim faktorom.