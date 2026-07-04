Politika

„NISU USPELI DA NAS SLOME!“ Vučević iz Novog Žednika: Vredan narod je, zajedno sa Vučićem, sačuvao Srbiju

В.Н.

04. 07. 2026. u 22:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević posetio je danas Novi Žednik, kraj Subotice, gde je razgovarao sa građanima i istakao da je vredan i pošten narod sačuvao državu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

„НИСУ УСПЕЛИ ДА НАС СЛОМЕ!“ Вучевић из Новог Жедника: Вредан народ је, заједно са Вучићем, сачувао Србију

FOTO TANJUG/ ALEKSANDRA ORLIĆ/bs

- Hvala na neverovatnom dočeku u Novom Žedniku! Hvala što ste sačuvali državu ovde na severu! Vredan i pošten narod je sačuvao državu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem! I danas je Srbija na nogama! Nije bačena u blato i nije uništena, kako su spremali u njihovim 'kuharicama - naveo je Vučević na Instagramu.

Nisu uspeli ni da nas podele, ni da nas posvađaju, rekao je Vučević i dodao da je SNS, zajedno sa građanima, branila i odbranila budućnost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SNS Srbija (@sns_srbija)

- I zato vas sve pozivam da im na sledećim izborima, jednom za svagda kažemo - Vojvodina je Srbija! Tako je bilo, tako jeste, i tako će ostati! Živeo Novi Žednik i naša Subotica! Živela naša jedina i nikad pokorena, naša otadžbina Srbija! Ujedinjena Srbija do ubedljive pobede! Srbija pobeđuje - istakao je Vučević.

FOTO TANJUG/ ALEKSANDRA ORLIĆ/bs

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu