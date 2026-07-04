MA koliko se političari iz zapadnih zemalja i Ukrajine trudili da javnost nikada ne sazna ko je organizovao i izveo diverziju na gasovodu "Severni tok 2", istina će polako isplivati sa dna Baltika.

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Posle tri godine nemačko pravosuđe je saopštilo da je podignuta optužnica protiv građanina Ukrajine Sergeja K. da je bio vođa i koordinator grupe koja je učestvovala u postavljanju eksploziva uz cevovod kojim je ruski gas trebalo da bude transportovan u Nemačku.

Ukrajinac Sergej Kuznjecov (49) bivši je oficir Službe bezbednosti Ukrajine, kao kapetan ukrajinske vojske komandovao je pododeljenjem u odbrani Kijeva 2022, a kasnije ga je služba angažovala za diverziju na dnu Baltika. Kada je uhapšen u Italiji, u avgustu 2025. kod njega su našli i drugi pasoš na kojem je bilo lažno prezime Kulinič.

U pritvoru je Kuznjecov pokušao da uveri policiju kako on nema nikakve veze sa diverzijom na gasovodu. Po prebacivanju u nemački zatvor, snimljeni su njegovi telefonski razgovori sa porodicom u kojima je pričao da se ne oseća krivim jer je bio oficir i izvršavao naređenje vojnog rukovodstva.

Tada je počelo da se odmotava klupko istine i uskoro će svima biti jasno ono što zvanična Moskva tvrdi već četiri godine - da je sabotaža "Severnog toka 2" sprovedena u organizaciji Zelenskog i uz direktnu finansijsku i tehničku podršku CIA, uz odobrenje tadašnjeg predsednika SAD Džoa Bajdena, koji nije skrivao radost zbog eksplozije u Baltičkom moru 26. septembra 2022.

Kasnije su u Vašingtonu sve to negirali. Svi oni, od Bajdena do Zelenskog, ponavljali su istu priču - da su Rusi sami sabotirali svoj projekat, iako za to, naravno, nisu ponudili nijedan argument. Bez ikakve sumnje, sve su znali i u Poljskoj i Velikoj Britaniji. Sada, kada je "propevao" Kuznjecov, postoji realna šansa da se do tančina razjasni kako je sprovedena ta teroristička akcija i ko je sve od političara bio umešan.

Uostalom, i nemačkom krupnom biznisu je veoma važno da se na sudu dokaže ko je organizovao diverziju, jer su već nagovestili tužbu protiv Ukrajine u kojoj će tražiti ogromnu odštetu.