KOMENTAR: Istina
MA koliko se političari iz zapadnih zemalja i Ukrajine trudili da javnost nikada ne sazna ko je organizovao i izveo diverziju na gasovodu "Severni tok 2", istina će polako isplivati sa dna Baltika.
Posle tri godine nemačko pravosuđe je saopštilo da je podignuta optužnica protiv građanina Ukrajine Sergeja K. da je bio vođa i koordinator grupe koja je učestvovala u postavljanju eksploziva uz cevovod kojim je ruski gas trebalo da bude transportovan u Nemačku.
Ukrajinac Sergej Kuznjecov (49) bivši je oficir Službe bezbednosti Ukrajine, kao kapetan ukrajinske vojske komandovao je pododeljenjem u odbrani Kijeva 2022, a kasnije ga je služba angažovala za diverziju na dnu Baltika. Kada je uhapšen u Italiji, u avgustu 2025. kod njega su našli i drugi pasoš na kojem je bilo lažno prezime Kulinič.
U pritvoru je Kuznjecov pokušao da uveri policiju kako on nema nikakve veze sa diverzijom na gasovodu. Po prebacivanju u nemački zatvor, snimljeni su njegovi telefonski razgovori sa porodicom u kojima je pričao da se ne oseća krivim jer je bio oficir i izvršavao naređenje vojnog rukovodstva.
Tada je počelo da se odmotava klupko istine i uskoro će svima biti jasno ono što zvanična Moskva tvrdi već četiri godine - da je sabotaža "Severnog toka 2" sprovedena u organizaciji Zelenskog i uz direktnu finansijsku i tehničku podršku CIA, uz odobrenje tadašnjeg predsednika SAD Džoa Bajdena, koji nije skrivao radost zbog eksplozije u Baltičkom moru 26. septembra 2022.
Kasnije su u Vašingtonu sve to negirali. Svi oni, od Bajdena do Zelenskog, ponavljali su istu priču - da su Rusi sami sabotirali svoj projekat, iako za to, naravno, nisu ponudili nijedan argument. Bez ikakve sumnje, sve su znali i u Poljskoj i Velikoj Britaniji. Sada, kada je "propevao" Kuznjecov, postoji realna šansa da se do tančina razjasni kako je sprovedena ta teroristička akcija i ko je sve od političara bio umešan.
Uostalom, i nemačkom krupnom biznisu je veoma važno da se na sudu dokaže ko je organizovao diverziju, jer su već nagovestili tužbu protiv Ukrajine u kojoj će tražiti ogromnu odštetu.
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