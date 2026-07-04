BRNABIĆEVA POSLALA SNAŽNU PORUKU IZ ŽITORAĐE: Bez našeg naroda, većinske Srbije, teško bismo zemlju spasili!
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži "Instagram", povodom posete Žitorađu.
- Sinoć smo se vratili iz Brisela gde smo se borili za Srbiju. Jutros je naš predsednik Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnji brze saobraćajnice “Osmeh Vojvodine” i svi su ponovo mogli da vide da nikada nije srećniji nego kad obilazi radove na novim putevima, putevima koji su krvotok snažnije i modernije Srbije.
Danas su moji prijatelji iz SNS-a sa svojim narodom širom Srbije. Meni je čast što sam u prelepoj Žitorađi. Pričamo sa ljudima o tome šta smo sve zajedno uradili u poslednjih 14 godina, šta su još problemi koje treba da rešavamo, kakvi su nam planovi.
U Žitorađi sam se zahvalila na ljubavi i podršci predsedniku Vučiću, na podršci u odbrani Srbije od pokušaja sprovođenja obojene revolucije prošle godine.
Bez našeg naroda, većinske Srbije, teško bismo zemlju spasili. Nikada mi funkcioneri to ne smemo da zaboravimo i moramo raditi još posvećenije da pokažemo zahvalnost i posvećenost svakoj osobi u Srbiji.
Živela Srbija! Neka nastavi da pobeđuje zauvek! - istakla je Brnabićeva.
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