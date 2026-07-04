Dr Novosti

SADA JE VREME DA GA NAPRAVITE: Kantarionovo ulje, neguje i štiti kožu

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

04. 07. 2026. u 07:00

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KANTARION se svrstava među najcenjenije lekovite biljke u narodnoj medicini, a njegovo ulje se vekovima koristi za negu i zaštitu kože. Zahvaljujući sastojcima sa protivupalnim i regenerativnim dejstvom, kantarionovo ulje može pomoći kod suve i ispucale kože, manjih ogrebotina, površinskih iritacija i zarastanja sitnih ožiljaka.

САДА ЈЕ ВРЕМЕ ДА ГА НАПРАВИТЕ: Кантарионово уље, негује и штити кожу

Foto: Depositphoto/ ChamilleWhite

Ono omekšava kožu, smanjuje gubitak vlage i pruža osećaj smirenosti i nege, zbog čega ga mnogi koriste tokom leta kada su koža i usne izloženi vetru, suncu i visokim temperaturama. Međutim, iako je reč o prirodnom preparatu, kantarionovo ulje nije pogodno za sve tipove kože i sve kožne probleme.

Osobama sa masnom kožom ili sklonošću ka aknama preterana upotreba može da smeta, jer masni sloj na površini kože može doprineti zapušavanju pora i pogoršanju postojećih promena. Takođe, ne preporučuje se nanošenje na duboke rane, gnojne infekcije ili promene na koži nepoznatog porekla bez prethodnog saveta lekara.

Poseban oprez potreban je tokom leta, jer kantarion može povećati osetljivost kože na sunčeve zrake. Zbog toga se ulje ne bi trebalo nanositi neposredno pre sunčanja ili dužeg boravka na jakom suncu, već ga je bolje koristiti u večernjim satima. Stručnjaci ističu da kod nege kože važi pravilo da više nije uvek bolje - tanak sloj kantarionovog ulja na odgovarajućem mestu može biti koristan, dok preterana i nekritička upotreba ponekad donosi više štete nego koristi. Zato je najvažnije da se ovaj biljni preparat koristi ciljano i u situacijama kada zaista može da pruži korist koži.

Jednostavan recept

TRADICIONALNO recept za kantarionovo ulje veoma je jednostavan, ali zahteva strpljenje. Potrebno je ubrati sveže, potpuno otvorene cvetove kantariona po suvom i sunčanom vremenu. Stave se u čistu staklenu teglu tako da ispune približno dve trećine zapremine, a zatim se preliju kvalitetnim hladno ceđenim maslinovim ili suncokretovim uljem tako da svi delovi biljke budu potpuno potopljeni. Tegla se zatvori i ostavi na sunčanom mestu četiri do šest nedelja. Tokom tog perioda ulje će postepeno poprimiti karakterističnu tamnocrvenu boju. Poželjno je povremeno blago protresti sadržaj tegle. Nakon maceracije, ulje se procedi kroz gazu ili fino sito, a zatim sipa u tamne staklene boce koje se čuvaju na hladnom i tamnom mestu. Tako pripremljeno ulje može da traje i do godinu dana. Najbolji period za branje kantariona je oko kraja juna i početka jula, kada biljka obilno cveta, zbog čega se u narodu često kaže da se "kantarion bere oko Vidovdana".

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