SRAMNA PROVOKACIJA! Na spomenik Spomenku Gostiću postavili zastavu RBiH, usledile burne reakcije
"SUŽIVOT" u BiH u koji se bošnjački političari i nacionalisti kunu sve više dobija zamaha i svakodnevno svjedočimo sve većim i sve sramnijim provokacijama Srba.
Mržnja prema svemu srpskom više se i ne krije, pa su nakon paljenja srpske zastave došla na red i ubijena srpska djeca koja sada ne mogu u miru ni da počivaju.
Naime, širitelji mržnje sada su se okomili na spomenik najmlađem borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću.
Na spomenik su postavili zastavu takozvane RBiH, koju u posljednje vrijeme sve češće koriste kako bi provocirali i sijali netrpeljivost i mržnju.
Ubili mu baku, a sada mu ne daju da u miru počiva
Spomenko Gostić je rođen 1978. godine, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske, poginuo je od granate 20. marta 1993. godine, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.
Po izbijanju rata živio je sa majkom Milenom u selu Jovići nadomak Maglaja, koje je bilo okruženo naseljima sa većinskim muslimanskim stanovništvom, pa se ubrzo našlo na prvoj liniji fronta.
Tokom aprila umrla mu je majka, pa je ostao da živi sa bakom koju su muslimanske snage ubile septembra 1992. godine u granatiranju sela.
Sada, 33 godine nakon Spomenkove smrti, i 32 godine nakon što mu je ubijena baka, širitelji mržnje mu ne daju da u miru počiva.
(ATV)
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