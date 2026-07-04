Srbija

U ĆUPRIJI POČEO „RAVANELIUS“: Otvoren 7. festival muzičke izuzetnosti

Зорана Рашић
Zorana Rašić

04. 07. 2026. u 18:03

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GRAD na Moravi prepoznatljiv je po sportu i muzici, a sinoć je u njemu počela jedna od najznačajnijih manifestacija koja je prerasla lokalni nivo – sedmo izdanje Festivala muzičke izuzetnosti „Ravanelius“.

У ЋУПРИЈИ ПОЧЕО „РАВАНЕЛИУС“: Отворен 7. фестивал музичке изузетности

Foto: B. Krstić

Festival je otvoren koncertom „Amanet“, posvećenom profesoru Urošu Pešiću, jednom od velikih imena srpske muzičke pedagogije čiji je rad u Školi za muzičke talente doprineo obrazovanju generacija vrhunskih muzičara.

Na koncertu, održanom u svečanoj sali OMŠ „Dušan Skovran“, nastupili su Roman Simović, Ištvan Vardai, Una Stanić, Matija Spasojević, Jovana Udović, Razvan Popovići, Milena Simović i Dragan Đorđević, a publika je uživala i aplauzima nagrađivala njihovu vrhunski interpretaciju dela Čajkovskog i Mendelsona.

Festival je zvanično otvorio poznati violončelista i umetnički direktor „Ravaneliusa“ Dragan Đorđević, poručujući  prisutnima da vrhunska umetnost mora biti dostupna svima. Đorđević je psoebno naglasio da je Ćuprija postala grad muzike, a takođe je evocirao sećanje na profesora Uroša Pešića. Goste su još pozdravili zamenik predsednika opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević i direktor festivala Stefan Stamenković.

Foto: Фото: Б. Крстић

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Ovu izuzetnu manifestaciju posvećenu klasičnoj muzici već godinama uspešno organizuju Ustanova kulture „Ćuprija“ i Škola za muzičke talente, uz podršku Opštine Ćuprija i Ministarstva kulture Republike Srbije.

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