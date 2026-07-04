MIZOGINIJA NA DELU: Ponoš vređa novinarke i žene - "Voditeljke da ne dolaze sa štajge, a gosti iz kafane"
ZDRAVKO Ponoš je na društvenoj mreži "Iks" brutalno izvređao zaposlene TV Prva.
- Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM? - napisao je Ponoš.
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