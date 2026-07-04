Politika

MIZOGINIJA NA DELU: Ponoš vređa novinarke i žene - "Voditeljke da ne dolaze sa štajge, a gosti iz kafane"

В.Н.

04. 07. 2026. u 21:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZDRAVKO Ponoš je na društvenoj mreži "Iks" brutalno izvređao zaposlene TV Prva.

МИЗОГИНИЈА НА ДЕЛУ: Понош вређа новинарке и жене - Водитељке да не долазе са штајге, а гости из кафане

Foto: Printskrin/jutjub/ Zdravko Ponoš

- Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM? - napisao je Ponoš.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke