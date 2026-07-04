ZELENSKI TRAŽI LICENCU ZA RAKETE: Pismo Kijeva upućeno u 40 zemalja u kom se moli za hitnu pošiljku projektila "patriot"

POSLE euforije zbog uspešnih napada na ruske rafinerije i vojne fabrike, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je doživio šok posle moćnog ruskog raketnog udara na Kijev, u kome su pogođene fabrike elektronike za rakete i sklapanje dronova.

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Priznao je da nisu mogli da zaustave ruske hipersonične rakete, pa je naredio Ministarstvu odbrane da pošalje pismo u skoro 40 zemalja s molbom da već ovog meseca pošalju rakete za "Patriote".

Obećao je saveznicima da će im vratiti te rakete kad dobije one koje će biti plaćene Americi. Zelenski se nada da će mu saveznici pomoći uoči samita NATO u Turskoj, dok preti da će pojačati napade na Moskvu, tvrdeći da je to jedini način da prisili šefa Kremlja vladimira Putina na dogovor o miru.

Zelenski, uz podršku Nemaca, moli predsednika Donalda Trampa da SAD odobre licencu za proizvodnju "Patriota" i raketa "tomahavk". U Berlinu znaju da Tramp neće dati da se "Patrioti" proizvode u Ukrajini, pa kancelar Fridrih Merc pokušava da ubedi Vašington da se u Nemačkoj za Ukrajinu proizvode neki od tipova "tomahavka" koji mogu da se lansiraju sa kopna, kao i sistema "Patriot".

U Berlinu govore da bi rakete mogle da se proizvode u "Rajnmetalu", a Merc je molbe SAD "upakovao" u priču kako bi to doprinelo jačanju bezbednosti u EU.

Nikako neće izbore Foto: AP Ukrajinski novinari su pitali Zelenskog hoće li na jesen biti izbora, pošto su mediji u Kijevu tvrdili da će mu biti suparnik general Zalužni, sada ambasador u Londonu. On je kazao da to Putin hoće na jesen izbore za parlament, a da Ukrajini, dok traje rat, nisu potrebni nikakvi izbori.

U ratu protiv Irana Amerikanci su potrošili veliki broj "Patriota" i "tomahavki", pa nastoje da prvo napune svoje rezerve i obezbede dovoljne količine saveznicima koji su nastradali od iranskih napada. Do sada je Kijev trošio "Patriote" ne samo za obaranje raketa, nego i dronova, iako su američki generali upozoravali da su daleko skuplje američke rakete-presretači.

Pokazalo se i da su Ukrajinci bili u velikoj zabludi kad su verovali da će zbog ekonomske blokade Rusija imati probleme sa proizvodnjom raketa. Međutim, ona iz nedelje u nedelju gađa sa sve više raketa koje nikako ne mogu da presretnu.

Pritom, ruski i ukrajinski vojni komentatori se slažu da Rusi racionalno izvode kombinovane udare kad prvo gađaju jeftinijim dronovima, da protivnici potroše rakete, a zatim nastave najubojitijim, kao i navođenim teškim avionskim bombama.