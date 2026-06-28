Srbija

BIĆE SRBA I VIDOVDANA NA OVIM PROSTORIMA: Liturgijom u Gračanici i parastosom kraj spomenika na Gazimestanu obeležava se veliki praznik

Dragana ZEČEVIĆ

28. 06. 2026. u 09:43

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PARASTOSOM u manastiru Gračanica, dodelom oredna Majka devet Jugovića majkama sa četvoro i više dece kao i parastosom kraj spomenika na Gazimestanu danas će na KiM biti obeležen Vidovdan..

БИЋЕ СРБА И ВИДОВДАНА НА ОВИМ ПРОСТОРИМА: Литургијом у Грачаници и парастосом крај споменика на Газиместану обележава се велики празник

foto d.z.

Povodom ovog jednog od najsvetijih praznika za Srbe, proteklih dana su održane brojne manifestacije širom Kosmeta, a u Gračanici je održana i svečana Vidovdanska akademija. Govoreći o značaju Vidovdana, gračanički paroh Darko Marinković rekao je na Akademiji da mi i danas idemo putem Svetog kneza Lazara i i živimo njegov zavet.

- Svi smo svedoci vremena u kom živimo i kroz šta prolazimo. E, to je taj svetolazarevski zavet- kazao je gračnički paroh, dok je predsednik opštine Gračanica Novak Živić istako je da Kosovska bitka za Srbe nije davno završeno poglavlje.

- Ona nije požutela stranica u udžbenicima. Ona živi u svakom našem danu, u svakom zvonu našeg manastira, u svakom domu koji je opstao i u svakom čoveku koji je odlučio da ostane. Naši preci nisu birali lakši put, već su birali put časti. Pod okupacijama, progonima i stradanjima, nisu napuštali svoja ognjišta. Sačuvali su nam ove svetinje i ovu zemlju, a na nama je da budemo dostojni njihove žrtve. I danas se vodi bitka. Nema topova i rovova, ali ima daleko podmuklijeg oružja. Pokušavaju da nam otmu pamćenje, da nam prisvoje svetinje, da nam izbrišu tragove našeg postojanja i da nas ubede da ovde nemamo pravo ni na prošlost, ni na budućnost- istakao je Novak Živić, predsednik opštine Gračanica. Živić je na Akademiji naglasio da ne tražimo mnogo, već samo pravo da živimo u miru, da čuvamo svoje crkve, svoje grobove, svoja imena i svoje dostojanstvo. On je pozvao na slogu, da ostanemo jedni uz druge i ne dozvolimo da nas bilo ko ubedi da smo suvišni na svojoj zemlji.

foto d.z.

 

 

-Danas, na Vidovdan okupljamo se da bismo potvrdili zavet da ćemo čuvati ono što su nam preci ostavili, da ćemo ga predati pokolenjima posle nas. Jer Kosovo je naše onoliko koliko smo mi složni, istrajni i prisutni. I zato, sa ovog svetog mesta poručujem: dok god u Gračanici zvone zvona, dok god gori srpsko kandilo u našim domovima i manastirima, dok god ima naroda koji se ne odriče svog imena, svoje vere i svojih predaka – biće i Vidovdana. Biće i Srba na ovim prostorima i biće i Srbije- poručio je Živić.Prisutnima se obratio i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji kazao da mu je velika čast što je danas u Gračanici, na Kosovu i Metohiji na zemlji koja je kolevka naše duhovnosti i identiteta.

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