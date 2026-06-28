NA PLANINI BOBIJI IZNAD LJUBOVIJE: Veliki narodni saborVidovdan-vazda put i vidik
VIDOVDAN-vazda put i vidik, pod tim geslom na planini Bobiji održan je veliki, tradicionalni sabor ljudi Azbukovice, a stigli su i mnogi gosti iz drugih delova Srbije, kao i braća iz susedne Republike Srpske.
U "Račićevoj crkvi", po tradiciji, služena je sveta liturgija.Sveštenici su služili parastos pukovniku Dragoslavu Račiću, komandantu Cerskoj majevičkog odreda Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini.
Poštovaoci tog junaka Drugog svetskog rata posetili su spomenik na mestu njegove pogibije.
Mnoštvo ljudi je saborovalo, u slozi i miru, uz iće, piće i muziku. To je dan kada Bobiju poseti najviše ljudi, među njima i oni koji žive van rodnog kraja.
Preporučujemo
LETO U KRAGUJEVCU MOŽE DA POČNE : Otvaraju se gradski bazeni
28. 06. 2026. u 18:26
BESPLATNI PREGLEDI U NIŠKIM SELIMA: Brzo do dijagnoze bez uputa i zakazivanja
25. 06. 2026. u 15:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)