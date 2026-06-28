Srbija

NA PLANINI BOBIJI IZNAD LJUBOVIJE: Veliki narodni saborVidovdan-vazda put i vidik

В Митрић

28. 06. 2026. u 15:11

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VIDOVDAN-vazda put i vidik, pod tim geslom na planini Bobiji održan je veliki, tradicionalni sabor ljudi Azbukovice, a stigli su i mnogi gosti iz drugih delova Srbije, kao i braća iz susedne Republike Srpske.

НА ПЛАНИНИ БОБИЈИ ИЗНАД ЉУБОВИЈЕ: Велики народни саборВидовдан-вазда пут и видик

Foto: V Mitrić

U "Račićevoj crkvi", po tradiciji, služena je sveta liturgija.Sveštenici su služili parastos pukovniku Dragoslavu Račiću, komandantu Cerskoj majevičkog odreda Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini.

Poštovaoci tog junaka Drugog svetskog rata posetili su spomenik na mestu njegove pogibije.

Mnoštvo ljudi je saborovalo, u slozi i miru, uz iće, piće i muziku. To je dan kada Bobiju poseti najviše ljudi, među njima i oni koji žive van rodnog kraja.

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