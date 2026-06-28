NA PLANINI BOBIJI IZNAD LJUBOVIJE: Veliki narodni saborVidovdan-vazda put i vidik

Ljubitelji plivanja i rekreacije od ponovo mogu da uživaju na otvorenim bazenima u Kragujevcu, koji su nakon kompletne rekonstrukcije i uređenja spremni da dočekaju posetioce. Povodom otvaranja kupališne sezone 29. juna ulaz je besplatan za sve osnovce, srednjoškolce i studente, kao poklon grada i Sportskog privrednog društva „Radnički“ najmlađim sugrađanima i prilika da prvi dan leta na bazenima provedu u druženju, sportu i osveženju.