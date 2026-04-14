Tradicionalno i ove godine: uskršnje okupljanje porodice Denda

TRADICIONALNO za Vaskrs, u idiličnom selu Međa, u opštini Žitište, okupili su se brojni članovi porodice Denda.

Đorđe Vlajnić

- Ovo je naša svetinja, porodična ikona koju ljubomorno čuvamo i velikom energijom oko organizacije okupljanja ne želimo da je izgubimo - poručuje osamdesetoetogodišnja baka Milka, najstariji član familije Denda.

Sa 85 godina baka Milka je 85 godina nastariji, a mala jednogodišnja Srna, najmlađi član porodice, koja tokom uskršnjih praznika u Međi okupi i pedesetak članova.

- Vidite i sami koliko je radosti i osmeha, to sve govori o poštovanju porodične tradicije i ovog lepog događaja, koji imamo obavezu da sačuvamo - dodaje Đorđe Vlajnić, jedan od članova mnogobrojne familije, koji je sa zadovoljstvom preuzeo ulogu porodičnog fotografa i kamerom preneo lepe utiske svih prisutnih. - Svake godine organizujemo tradicionalno okupljanje za Uskrs, u kući porodice Denda, iz koje smo svi potekli. Poslednjih godina okupljaju se tri generacije, a ranije je bilo i četiri.

U porodičnu kuću Milorada i Žarka Dende, na Uskršnje okupljanje dolaze gosti iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Sečnja…

Đorđe Vlajnić

- Trudimo se da budemo pre svega dobri domaćini, da prazničnog dana porodičnu kuću obuzmu osmesi i zadovoljstvo - poručuju ljubazni domaćini, uz obećanje da će se tradicija porodičnog okupljanja na Vaskrs, nastaviti dok god je Dendi na ovom svetu.