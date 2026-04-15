Staza Ivice i Marice: Skriveni dragulj Vršačkih planina idealan za prolećnu šetnju (FOTO)

VRŠAČKE planine imaju mnogo lepih kružnih staza, kojima, osim iskusnih planinara, mogu da šetaju i obični turisti.

Foto: J.J.Baljak

Najpopularnija je Staza zdravlja, a definitivno jedna od najlepših je ona koja od platoa Bonen plate vodi do Planinarskog doma, prolazeći pored napuštene vikendice, poznate kao Kućica Ivice i Marice. Upravo zbog nje, mnogi tu stazu zovu po imenima tih likova iz bajke.

U rano proleće ona dobija još jedan naziv – „Ljubičasta staza“, zato što se tada oko uskog putića šire nepregledna polja ljubičastog cveća, u narodu poznatog kao srebrnjak, koji, kada mu otpadnu latice, formira tanke sedefaste mahune, nalik srebrnom novčiću. Zato se i preporučuje da se ovom stazom šeta baš u ovom periodu, jer je prizor zaista očaravajući. Ni jedna fotografija ili snimak ne mogu na autentičan način da dočaraju tu lepotu. To se mora doživeti.

Foto: J.J.Baljak

Ulazak na ovu stazu nije posebno obeležen putokazima, jedva je vidljiv. Nalazi se sa desne strane glavnog puta od Odmarališta Crvenog krsta ka Planinarskom domu, pored znaka da se nalazite na platou Bonen plate.

Staza je uska i puna prirodnih prepreka, koje se lako prelaze. Celom dužinom vodi pored kamenitog korita, koje je ovih dana puno vode, te se tokom šetnje dodatno može uživati u žuboru užurbanog potočića. Negde na polovini nailazi se na napuštenu kućicu, koja predstavlja obaveznu stanicu za slikanje.

Do Planinarskog doma stiže se za oko 45 minuta lagane šetnje. Tu se, pod krošnjama četinara, možete osvežiti, pa čak i ručati. Dom radi od četvrtka do nedelje. Cene su pristupačne, a hrana ukusna.

Nazad se možete vratiti glavnim putem ili drugom stazom, koja prolazi pored vikendica i vodi do Šumareve kuće, pa dalje do platoa Bonen plate. Za taj povratak je potrebno još oko 45 minuta hoda.

S obzirom na to da se staze na Vršačkim planinama prepliću, te da su dobro obeležene, sledeći put se može izabrati druga maršruta, kako bi se iskusile neke nove lepote.