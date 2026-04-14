Bez struje pola grada: Redovno servisiranje elektromreže na teritoriji Niša i okoline

Jelena Ćosin

14. 04. 2026. u 16:53

OPSEŽNI radovi na mreži, jedna od većih akcija održavanja u poslednje vreme, koja obuhvata redovno servisiranje i sistematsku zamenu brojila, u Nišu je juče bez struje ostavila čak 87 ulica i više prigradskih naselja.

Foto: Tanjug/AP Photo

Kako je saopšteno iz niškog ogranka "Elektrodistribucije", zarad unapređenja kvaliteta snabdevanja i prevencije kvarova, isključenja potrošača započeta su u ranim jutarnjim časovima i odvijala su se sukcesivno tokom čitavog dana - po fazama i u različitim delovima grada. Najveći deo posla obavljen je u prepodnevnim i ranim popodnevnim časovima, kada je bez napajanja bio značajan deo urbanih i prigradskih zona.

U pojedinim delovima, struje nije bilo i po nekoliko sati, što je otežalo svakodnevne aktivnosti, a najviše problema imali su građani u delovima grada koji bez električne energije bili u periodu od 9 do 14 sati, kada su obustave trajale najduže.

Uz napomenu da su radovi planirani unapred i organizovani tako da se što efikasnije obave na terenu, iz ovdašnje "Elektrodistribucije" apeluju na razumevanje i najavljuju da će se slične aktivnosti nastaviti i u narednom periodu, ali uz blagovremeno obaveštavanje javnosti.

Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)

