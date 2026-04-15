"Pomračenje" Arsenalovo: Tobdžije su mentalno na veoma lošem mestu i neugodni Sporting bi to mogao iskoristiti

Arsenal večeras na "Emiratima" dočekuje Sporting u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), brani mininamlnu prednošću iz Lisabona zarađenju kasnim pogotkom Kaja Haverca i ima šansu da po prvi put u istoriji veže dva uzastopna plasmana u polufinala ovog elitnog takmičenja.

Arsenal je nadomak velikog uspeha u Ligi šampiona, ali posao protiv Sportinga još nije završen, uprkos pobedi od 1:0 u prvom meču u Portugaliji.

Tim Mikela Artete do trijumfa je stigao u samom finišu, kada su rezervisti Gabrijel Martineli i Kai Haverc režirali pobedonosni pogodak, nakon što je golman David Raja dugo odolevao napadima domaćina.

Sada "tobdžije" imaju priliku da po prvi put u klupskoj istoriji izbore uzastopna polufinala Lige šampiona, a statistika im ide u prilog, prošli su dalje u 17 od poslednjih 18 evropskih dvomeča kada su slavili u gostima u prvoj utakmici.

Pored toga, Arsenal je neporažen u poslednjih osam evropskih mečeva kod kuće protiv portugalskih timova, uz šest pobeda i dva remija.

Ipak, forma u poslednje vreeme budi zabrinutost. Poraz od Bornmuta (2:1) za vikend omogućio je Mančester sitiju da se približi na šest bodova zaostatka (uz odigran meč manje "građana"), pa bi predstojeći međusobni duel koji se igra u nedelju mogao da odluči šampionsku trku.

Arsenal je u poslednje četiri utakmice doživeo tri poraza, koliko je imao u prethodnih 49 mečeva sezone, što ukazuje na pad forme u ključnom delu takmičarske godine.

Pre samo par nedelja pričalo se o tome da će domaćin napasti sva četiri trofeja ove sezone, ali usledio su poraz od Sitija u finalu Liga kupa i šokantna eliminacija od Sautemptona iz FA kupa koji su enormno podigli pritisak na ekipu pred ključne duele u Premijer ligi i Ligi šampiona što igračima evidentno ne pašte i psihički pad Artetine čete je očigledan.

S druge strane, Sporting u London dolazi sa namerom da iskoristi pad samopouzdanja domaćina. Ekipa Ruija Borgeša slavila je u poslednja tri meča u portugalskom prvenstvu, uključujući minimalan trijumf nad Estrelom (1:0) za vikend.

Iako im titula u Primeiri izmiče iz ruku, gosti imaju priliku da ispišu istoriju kluba, jer nikada nisu prošli dalje nakon poraza u prvom meču kod kuće u evropskim takmičenjima.

Sporting je izgubio 13 od poslednjih 14 takvih dvomeča, ali će se nadati da mogu da iskoriste slabosti Arsenala, pogotovo jer su u prvom meču stvorili veliki broj prilika.

Kadrovska situacija mogla bi da igra važnu ulogu. Arsenal ima nekoliko igrača pod znakom pitanja, uključujući Martina Edegora, Bukaja Saku, Jurijena Timbera i Deklana Rajsa, dok je Mikel Merino sigurno van stroja.

Što se tiče gostiju, Sporting dobija veliko pojačanje u povratku kapitena Mortena Hjulmanda, koji je propustio prvi meč zbog suspenzije, ali neće biti sjajnog desnog beka Ivana Fresnede koji je zaradio povredu mišića.

Najveća pretnja po gol Arsenala biće napadač Luis Suarez, koji je postigao čak 33 gola ove sezone i spreman je da se "upiše" u Lodnonu.

Arsenal ima prednost i domaći teren, ali Sporting je već pokazao da može da ugrozi favorita – sve je spremno za uzbudljiv revanš na "Emiratima", a mi verujemo da Portugalci mogu da iskoriste probleme domaćina, Hjumladnov povratak je veliki plus i tipujemo da će "lavovi" bar jedanput pronaći put do mreže sjajnog Davida Raje koji je bio heroj pobede u Lisabonu.

