Spomenik kulture star skoro 2.5 veka: U Vršcu prikupljaju pomoć za hitnu sanaciju Sabornog hrama Svetog oca Nikolaja (FOTO)

ZUB vremena poslednjih godina ozbiljno je narušio Saborni hram Svetog oca Nikolaja u Vršcu, zbog čega je ovih dana počela njegova hitna sanacija.

Vrednost radova procenjena je na oko 25 miliona dinara, što prevazilazi mogućnosti samofinansiranja, pa je sveštenstvo uputilo javni apel ustanovama i pojedincima da prilozima pomognu obnovu ovog 240 godinastarog spomenika kulture od izuzetnog značaja.

Starešina hrama, protojerej-stavrofor Ognjen Veljančić kaže da je crkva u liturgijskoj upotrebi, ali da je rekonstrukcija njene spoljašnjosti sada ubrzana, kako bi se što pre osigurala bezbednost prolaznika i učenika OŠ "Vuk Karadžić", koji portu koriste kao školsko dvorište.

Navodi i da su se sa oronule fasade u više navrata obrušavali simsovi i teški ornamenti, a da su, usled jakih vršačkih vetrova, padali čak i crepovi. Srećom, niko nije bio povređen.

- U najkritičnijem stanju je toranj, zbog čega smo još u januaru, kao privremenu zaštitu, oko njega postavili skelu koja sada okružuje čitav hram. Započeti radovi podrazumevaju obnovu kompletne fasade i krovne konstrukcije, koji će se odvijati u skladu sa važećim konzervatorskim standardima. Reč je o zaista velikoj investiciji, za koju nam je potrebna podrška našeg naroda - kaže otac Ognjen, uz napomenu da je predviđeno da hram zasija novim sjajem već za tri meseca.

Račun U VRŠAČKIM lokalima, koji imaju veći promet, postavljene su kutije za prikupljanje donacija, a objavljen je i račun za uplatu novca. Primalac je SPCO Vršac, svrha uplate Obnova hrama, a broj je 325-9500600060375-24.

Zasad je sakupljen samo deo neophodnih sredstava. Crkvi finansijski pomažu veliki vršački privrednici, dok su lokalna stovarišta obećala donaciju materijala. Na ove radove usmerena su i sredstva koja su lane dobijena od nadležnih institucija: lokalna samouprava i Pokrajina dali su po milion i po, a Republika milion. Sveštenstvo očekuje da će i ove godine od njih dobiti bar iste iznose...

- To nisu velika sredstva, ali su korisna. Time se i vodimo, da ne treba tražiti pojedinca koji će dati mnogo novca, već da svi izdvojimo po malo. Da svi učestvujemo u obnovi hrama, koji vekovima predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih dobara našeg grada i šireg regiona - dodaje otac Ognjen.

Protojerej-stavrofor Ognjen Veljančić

A, Saborni hram Svetog oca Nikolaja sagrađen je 1785. i u njemu počivaju zemni ostaci episkopa vršačkih Josifa Jovanovića Šakabente, Petra Jovanovića Vidaka, Emilijana Kengelca i Nektarija Dimitrijevića, kao i episkopa banatskih dr Georgija Letića, dr Vikentija Vujića i dr Vasiriona Kostića.

Velike popravke obavljane su u više navrata - prvi put 1909, a poslednji pre tačno dve decenije. Tada je bio zamenjen krovni pokrivač, okrečena fasada, sređene kompletne elektro-instalacije i uvedeno je podno grejanje.