Šešelj: Videli smo koliko je strani uticaj dominantan u prosveti i pravosuđu
TOKOM čitave 2025. godine mogli smo da vidimo koliko je strani uticaj dominantan u prosveti i pravosuđu, kazao je zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Država ima instrumente da se sa tim stvarima obračuna i da to stanje apsolutno sanira. Mnoge stvari su se desile i mnogi događaji, mnoge smo i zaboravili. Mi smo zaboravili na to da je Ministarstvo unutrašnjih poslova moralo da reaguje saopštenjem u kojem kritikuje postupanje tužilaštva i suda u Užicu zato što sud nije našao za shodno da odredi pritvor nasilnicima koji su otimali opremu policiji i napali policiju... Mnogi od tih ljudi su se hvalili javno, slikali su se sa tom policijskom opremom. „Evo vidite kako ste vi glupi, mi smo vam oteli štit i palicu“ i ne znam šta. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova je moralo da se oglasi saopštenjem. To je skandal neverovatan da uopšte mi smo u toj situaciji da se tako nešto dešava. Dakle, to mora da se prvo sanira, te stvari moraju da se saniraju, ti odnosi moraju da se saniraju - rekao je Šešelj za TV KCN.
Preporučujemo
Komentari (0)