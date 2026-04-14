Vandali na Čačalici: Uoči Uskrsa oskrnavljena obeležja crvenoarmejcima u spomen-parku u Požarevcu

BAŠ na Veliku subotu, u rano jutro, još neidentifikovani vandali grafitima i nalepnicama u spomen-parku Čačalica oskrnavili su obeležja postavljena u čast vojnika Crvene armije, poginulih tokom Drugog svetskog rata.

D. Novković

Na spomenicima je ispisano: "Smrt komuni, Slava Hristu, Srbija Srbima, Nacija a ne partija, Milan Nedić, Zboraška omladina...", a grafite je prvi, oko tri časa posle ponoći, uočio radnik obezbeđenja pomenutog spomen-parka.

- Prethodno sam tuda prošao oko sat i po posle ponoći i sve je bilo u redu. Video sam da se malo dalje nalazi grupa ljudi, ali nisam obraćao pažnju, jer nisu pravili bilo kakvu štetu. Kasnije sam čuo neku buku i spazio da je oboreno jedno stablo, koje je skliznulo sa uzbrdice... Negde oko tri časa, video sam grafite i nalepnice "Smrt komuni". Međutim, tada u blizini nije bilo nikoga - kaže radnik obezbeđenja, ne želeći da mu otkrivamo identitet.

Bista U DELU spomen-parka koji je posvećen crvenoarmejcima nalazi se i bista generala Georgija Žukova. Na njoj vandali nisu ispisali grafite, već su je naružili nalepnicama sa natpisom "Smrt komuni", koje je radnik obezbeđenja kasnije uklonio. Nalepnice su se nalazile i na stubovima javne rasvete, kao i na tabli na ulazu u Čačalicu.

O svemu je kasnije obaveštena policija, koja je na terenu obavila uviđaj.

- Prijavu smo dobili 11. aprila u 18.35, a potom smo saznanja sa uviđaja prosledili Osnovnom javnom tužilaštvu i njegovo postupanje je u toku - saopšteno je iz PU u Požarevcu, uz napomenu da dosad nisu imali ovakve prijave, niti je sličan vandalizam registrovala služba obezbeđenja Čačalice.

U pomenutom spomen-parku, inače, nalaze se i dva spomenika posvećena domaćim borcima i građanima, ali na njima nema nijednog grafita, već su na meti vandala bili samo spomenici ruskim vojnicima. Centralno mesto gde se oni nalaze zauzima spomen-kosturnica sa ostacima 441 vojnika Crvene armije, poginulih na potesu Majdanpek - Mladenovac. Među njima je i 25 ruskih vojnika koji su poginuli tokom oslobađanja Požarevca, 15. oktobra 1944.

Posmrtni ostaci svih izginulih crvenoarmejaca, od kojih je 180 do danas ostalo bezimeno, u spomen-kosturnicu preneti su 14. oktobra 1962, uz počasne plotune, vojni orkestar i zvuke "Lenjinovog marša". Kolonu vojnih vozila sa metalnim kovčezima, koja se kretala od Zadružnog doma u obližnjem selu Lučica, pratila je povorka više od 20.000 građana. Narednog dana, na ovom mestu otkriven je spomenik koji je podiglo požarevačko GP "Stig".

Na ovom mestu zasađena je 441 breza iz Rusije, koliko je bilo izginulih vojnika, a na predlog Požarevljana, uz saglasnost sovjetskih vlasti, stabla su teretnim vozom dopremljena iz tamošljeg sela Povarova, u oktobru 1967. Tokom bombardovanja NATO, 199, oštećeno je 300 breza, koje su zamenjene novim, dopremljenih avionom takođe iz ovog sela.