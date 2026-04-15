Tramp nastavlja po svom: Opet prozivao papu
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da bi neko trebalo da obavesti papu Lava XIV da je Iran, kako tvrdi, ubio najmanje 42.000 "nevinih, potpuno nenaoružanih demonstranata" u poslednja dva meseca.
U objavi na mreži Trut Socijal, Tramp je naveo i da je "apsolutno neprihvatljivo" da Iran ima nuklearnu bombu.
Papa Lav XIV jedan je od najglasnijih kritičara američke vojne akcije protiv Irana.
U nedavnoj propovedi upozorio je da je hrišćanska misija često bila "iskrivljena željom za dominacijom", što je, kako je naveo, suprotno učenju Isusa Hrista.
