Srbija

Afrička kuga svinja u Pomoravskom okrugu: Zaražena područja: Glogovac, Rajkinac i Mali Popović

Zorana Rašić

14. 04. 2026. u 14:06

VIRUSNA bolest afrička kuga svinja (AKS), koja predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, proširila se i na deo teritorije grada Jagodine, zbog čega je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela rešenje kojim se tri sela – Glogovac, Mali Popović i Rajkinac, proglašavaju zaraženim područjem, dok su okolna sela proglašena ugroženim.

Афричка куга свиња у Поморавском округу: Заражена подручја: Глоговац, Рајкинац и Мали Поповић

Foto: Z. Rašić

Rešenje je doneto nakon što je bolest potvrđena kod domaćih svinja i odmah su preduzete propisane mere koje uključuju i eutanaziju zaraženih i sumnjivih grla. Obavlja se i dezinfekcija gazdinstava, dok su transport, kretanje i promet svinja zabranjeni.

Veterinari upozoravaju odgajivače svinja da sarađuju sa veterinarskim službama i poštuju sve propisane mere jer ova bolest, ako se proširi, može da desetkuje stočni fond.

Pomoravski okrug je peti upravni okrug u kome se od početka ove godine pojavila AKS. Na području koje pokriva jagodinski Veterinarski specijalistički institut bolest je ranije otkrivena i u Šumadijskom okrugu u opštini Topola, sela Jelenac i Vinča.

Stručnjaci kažu da trenutno ne postoji efikasni lek ili vakcina protiv afričke kuge svinja. Virus koji je izaziva preživljava u spoljašnjoj sredini, pa je srećna okolnost da se bolest ne prenosi na ljude i nije opasna po čoveka.

