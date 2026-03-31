Srbija

MEDALJE OD BIJELJINE DO VALJEVA: Veliki uspeh lozničkih đaka muzičke škole

Владимир Митрић
31. 03. 2026. u 15:30

UČENICI lozničke Muzičke škole „Vuk Karadžić“ postigli su zavidan uspeh osvojivši trinaest nagrada na tri međunarodna takmičenja održana ovog meseca.

МЕДАЉЕ ОД БИЈЕЉИНЕ ДО ВАЉЕВА: Велики успех лозничких ђака музичке школе

Na Internacionalnom festivalu muzike „Primavera“ u Bijeljini, učenici Muzičke škole Vuk Karadžić iz Loznice pet prvih, dve druge i jednu treću nagradu.

Boje škole i Loznice branili su u klasi Marije Pantelić, učenici klavira u klasi Bojane Nikić i učenici flaute u klasi Danijele Mirković. Prvo mesto među učenicima gitare osvojio je David Zečević, četvrti razred, drugu Nikolina Fatić, peti razred, dok je treći bio Milomir Vasiljević, učenik trećeg razreda.

Prvu nagradu za flautu podelile su učenice četvrtog razreda – Natalija Perčić i Lenka Puljezević.

Na Međunarodnim susretima flautista “Tahir Kulenović” u Valjevu, održanom u organizaciji Ministarstva prosvete, Lenka Puljezević i Natalija Perčić, učenice četvrtog razreda flaute u klasi Danijele Mirković uz klavirsku pratnju Đorđa Tošića, osvojile su dve druge nagrade.

Drugi pišu

Pročitajte više

“LANE” UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu
LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

