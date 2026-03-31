MEDALJE OD BIJELJINE DO VALJEVA: Veliki uspeh lozničkih đaka muzičke škole
UČENICI lozničke Muzičke škole „Vuk Karadžić“ postigli su zavidan uspeh osvojivši trinaest nagrada na tri međunarodna takmičenja održana ovog meseca.
Na Internacionalnom festivalu muzike „Primavera“ u Bijeljini, učenici Muzičke škole Vuk Karadžić iz Loznice pet prvih, dve druge i jednu treću nagradu.
Boje škole i Loznice branili su u klasi Marije Pantelić, učenici klavira u klasi Bojane Nikić i učenici flaute u klasi Danijele Mirković. Prvo mesto među učenicima gitare osvojio je David Zečević, četvrti razred, drugu Nikolina Fatić, peti razred, dok je treći bio Milomir Vasiljević, učenik trećeg razreda.
Prvu nagradu za flautu podelile su učenice četvrtog razreda – Natalija Perčić i Lenka Puljezević.
Na Međunarodnim susretima flautista “Tahir Kulenović” u Valjevu, održanom u organizaciji Ministarstva prosvete, Lenka Puljezević i Natalija Perčić, učenice četvrtog razreda flaute u klasi Danijele Mirković uz klavirsku pratnju Đorđa Tošića, osvojile su dve druge nagrade.
