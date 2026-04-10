REVANŠ SAMO FORMALNOST: Vaterpolisti Radničkog sutra u revanšu četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije dočekuju Zemun
VATERPOLISTI Radničkog će u subotu (19.00) u revanš meču četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije dočekati Zemun. Kragujevčani su u prvom meču slavili sa 25:12, tako da nema sumnje da će overiti plasman u polufinale.
Kragujevčani 17. i 18. aprila na svom bazenu brane titulu u Regionalnoj ligi. U polufinalu se sastaju sa Šapcem.
U polufinalu Superlige odmeriće snage sa boljim iz duela Partizan - Crvena zvezda.
