HRSKAV OSLIĆ IZ RERNE SA ZLATNIM KROMPIROM: Idealan za svakodnevni ručak, ali i za posne dane

Ako tražite jednostavan, ukusan i posni ručak koji će svi obožavati — ovaj recept je pravi izbor! Spolja hrskav oslić, a iznutra sočan, uz savršeno začinjen pečeni krompir koji se topi u ustima.

Sastojci:

oslić (isečen na komade)

so

kukuruzno brašno

aleva paprika

vegeta

biber

beli luk u prahu

maslinovo ulje

krompir

peršun (u prahu ili svež)

Priprema:

Oslić isecite na željene komade, posolite i ostavite da se ocedi. Zatim ga dobro posušite ubrusom.

U posebnoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, alevu papriku, vegetu, biber i beli luk u prahu. Svaki komad ribe uvaljajte u ovu mešavinu.

Pleh obložite papirom za pečenje i poređajte oslić na jednu polovinu. Svaki komad prelijte sa malo maslinovog ulja.

Krompir isecite na kockice i prokuvajte oko 20 minuta. Ocedite ga, zatim prelijte maslinovim uljem i dodajte vegetu, biber, alevu papriku i peršun. Dobro promešajte.

Začinjeni krompir rasporedite na drugu polovinu pleha.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C dok riba i krompir ne porumene (otprilike 30–40 minuta).

Prijatno!