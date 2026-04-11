Ručak dana

HRSKAV OSLIĆ IZ RERNE SA ZLATNIM KROMPIROM: Idealan za svakodnevni ručak, ali i za posne dane

Milena Tomasevic

11. 04. 2026. u 17:00

Ako tražite jednostavan, ukusan i posni ručak koji će svi obožavati — ovaj recept je pravi izbor! Spolja hrskav oslić, a iznutra sočan, uz savršeno začinjen pečeni krompir koji se topi u ustima.

ХРСКАВ ОСЛИЋ ИЗ РЕРНЕ СА ЗЛАТНИМ КРОМПИРОМ: Идеалан за свакодневни ручак, али и за посне дане

FOTO: Novosti

 

Sastojci:

  • oslić (isečen na komade)
  • so
  • kukuruzno brašno
  • aleva paprika
  • vegeta
  • biber
  • beli luk u prahu
  • maslinovo ulje
  • krompir
  • peršun (u prahu ili svež)

Priprema:

Oslić isecite na željene komade, posolite i ostavite da se ocedi. Zatim ga dobro posušite ubrusom.
U posebnoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, alevu papriku, vegetu, biber i beli luk u prahu. Svaki komad ribe uvaljajte u ovu mešavinu.
Pleh obložite papirom za pečenje i poređajte oslić na jednu polovinu. Svaki komad prelijte sa malo maslinovog ulja.
Krompir isecite na kockice i prokuvajte oko 20 minuta. Ocedite ga, zatim prelijte maslinovim uljem i dodajte vegetu, biber, alevu papriku i peršun. Dobro promešajte.
Začinjeni krompir rasporedite na drugu polovinu pleha.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C dok riba i krompir ne porumene (otprilike 30–40 minuta).

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
