HRSKAV OSLIĆ IZ RERNE SA ZLATNIM KROMPIROM: Idealan za svakodnevni ručak, ali i za posne dane
Ako tražite jednostavan, ukusan i posni ručak koji će svi obožavati — ovaj recept je pravi izbor! Spolja hrskav oslić, a iznutra sočan, uz savršeno začinjen pečeni krompir koji se topi u ustima.
Sastojci:
- oslić (isečen na komade)
- so
- kukuruzno brašno
- aleva paprika
- vegeta
- biber
- beli luk u prahu
- maslinovo ulje
- krompir
- peršun (u prahu ili svež)
Priprema:
Oslić isecite na željene komade, posolite i ostavite da se ocedi. Zatim ga dobro posušite ubrusom.
U posebnoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, alevu papriku, vegetu, biber i beli luk u prahu. Svaki komad ribe uvaljajte u ovu mešavinu.
Pleh obložite papirom za pečenje i poređajte oslić na jednu polovinu. Svaki komad prelijte sa malo maslinovog ulja.
Krompir isecite na kockice i prokuvajte oko 20 minuta. Ocedite ga, zatim prelijte maslinovim uljem i dodajte vegetu, biber, alevu papriku i peršun. Dobro promešajte.
Začinjeni krompir rasporedite na drugu polovinu pleha.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C dok riba i krompir ne porumene (otprilike 30–40 minuta).
Prijatno!
