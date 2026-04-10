VUČIĆ ČESTITAO VASKRS: Praznik pobede života nas inspiriše da ostanemo istrajni
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uputio je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim pravoslavnim vernicima, koji Vaskrs slave po Julijanskom kalendaru.
U čestitki se kaže:
”Vaša Svetosti,
Čestitam Vam najveći hrišćanski praznik, u uverenju da će svetlost Vaskrsa obasjati naš narod u čvrstoj veri u trijumf života, mira, dobrote i pravde.
U vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada naša zemlja trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa naročito je važna.
Praznik pobede života i simbol neprekidne obnove čoveka i zajednice snažno nas inspiriše da, poput naših slavnih predaka čijoj se plemenitosti i hrabrosti divimo, ostanemo istrajni na putu opredeljenja za svet mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja.
U radosti Vaskrsa, naše misli i molitve i danas su posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji.
Izražavam najdublju zahvalnost za doprinos koji opstanku i progresu srpskog naroda, ma gde da živi, pružate Vi lično, Vaša Svetosti i naša Svetosavska crkva.
Želim da nam praznik daruje mudrost i strpljenje da zajedno nastavimo da gradimo državu napretka, čuvajući mir kao najvišu vrednost i negujući poštovanje prema svakom pojedincu.
Želim Vam da ove praznične dane provedete u duhovnom miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći, ispunjeni radošću koju donosi vest o Vaskrsenju.
Hristos Vaskrse!”
