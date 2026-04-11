MENADŽER ARSENALA ZAGRMEO ZBOG PORAZA! "Nema nam druge"!
"Tobdžije" doživele iznenadan poraz u Londonu.
Fudbaleri Bornmuta priredili su senzaciju i savladali Arsenal na Emiratima (2:1) u 32. kolu Premijer lige.
"Trešnjice" su došle do vođstva u 17. minutu preko Elija Žuniora Krupija, koji je doneo prednost gostima.
Lider prvenstva je u 35. preko Viktora Đokereša, Šveđanin je bio precizan iz penala. Prethodno je Rajan Kristi u svom šesnaestercu igrao rukom.
Konačan rezultat i pobedu Bornmutu, doneo je Aleks Skot golom u 74. minutu.
Posle utakmice je menadžer Arsenala Mikel Arteta izneo zamerke na svoj tim:
"Ovo je veliki udarac u lice. Sada je bitno kako ćemo reagovati. Sav kredit ide Bornmutu, nisu izgubili 11 utakmica sa razlogom. Mi smo radili neke čudne stvari, rekao bih. Daleko smo bili od svog nivoa. Ustati i boriti se, nema nam druge", rekao je Arteta odmah posle meča.
Arsenal je vodeći na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, a drugoplasirani Mančester siti ima 61 i dve utakmice manje. Bornmut se nalazi na devetom mestu na tabeli sa 45 bodova.
U sledećem kolu, Arsenal će gostovati Mančester sitiju, dok će Bornmut igrati protiv Njukasla.
