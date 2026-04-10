Svet

ŠPICA U ORMUSKOM MOREUZU: Brodovi "nabijeni" sa obe strane, ali... (FOTO/VIDEO)

В.Н.

10. 04. 2026. u 13:16

ORMUSKI moreuz beleži minimalan promet brodova, uprkos postignutom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pokazuju podaci o praćenju brodova platforme "Marine Traffic".

Foto: Printskrin/Iks/MarineTraffic

Snimci i podaci prikupljeni 10. aprila ukazuju na znatno smanjen intenzitet plovidbe kroz jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora, iako je na snazi krhko dvosedmično primirje između dve zemlje.

Napetosti su dodatno porasle uoči najavljenih pregovora koji bi se trebalo da se održe u Pakistanu.

Vašington optužuje Teheran da ne poštuje dogovor u vezi s Ormuskim moreuzom, dok je Izrael izveo nove napade na Liban, koje Iran smatra kršenjem primirja.

Za sada nema naznaka da će Iran ukinuti gotovo potpunu blokadu moreuza, što je dovelo do jednog od najvećih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Teheran kao ključni razlog navodi nastavak izraelskih napada na Liban, uključujući i najintenzivnije udare izvedene u sredu.

Predsednik SAD-a Donald Tramp poručio je putem društvenih mreža da Iran "radi veoma loš posao" kada je reč o omogućavanju prolaska nafte kroz moreuz, piše Kliks.

Najnovija dešavanja na Bliskom istoku pratite u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

