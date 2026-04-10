ŠPICA U ORMUSKOM MOREUZU: Brodovi "nabijeni" sa obe strane, ali... (FOTO/VIDEO)
ORMUSKI moreuz beleži minimalan promet brodova, uprkos postignutom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pokazuju podaci o praćenju brodova platforme "Marine Traffic".
Snimci i podaci prikupljeni 10. aprila ukazuju na znatno smanjen intenzitet plovidbe kroz jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora, iako je na snazi krhko dvosedmično primirje između dve zemlje.
Napetosti su dodatno porasle uoči najavljenih pregovora koji bi se trebalo da se održe u Pakistanu.
Vašington optužuje Teheran da ne poštuje dogovor u vezi s Ormuskim moreuzom, dok je Izrael izveo nove napade na Liban, koje Iran smatra kršenjem primirja.
Za sada nema naznaka da će Iran ukinuti gotovo potpunu blokadu moreuza, što je dovelo do jednog od najvećih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.
Teheran kao ključni razlog navodi nastavak izraelskih napada na Liban, uključujući i najintenzivnije udare izvedene u sredu.
Predsednik SAD-a Donald Tramp poručio je putem društvenih mreža da Iran "radi veoma loš posao" kada je reč o omogućavanju prolaska nafte kroz moreuz, piše Kliks.
Najnovija dešavanja na Bliskom istoku pratite u našem BLOGU UŽIVO.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
"VEOMA LOŠE RADE POSAO": Tramp pobesneo - Nismo se tako dogovorili!
10. 04. 2026. u 07:29
ŠPIGL: Tramp je postavio Evropi ultimatum u vezi sa brodovima u Ormuskom moreuzu
09. 04. 2026. u 17:19
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
Komentari (0)