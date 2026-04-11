BRITANCI UPALILI ALARM: Svet je na ivici velikog rata, šanse su 95 posto, a mi nismo spremni!

SKORO sva upozorenja i pokazatelji da se približava širi rat već su „upaljeni“, a zapanjujuće je što vlada Ujedinjenog Kraljevstva ne čini više da se pripremi, upozorio je vodeći akademik.

Doktor Rob Džonson, direktor Centra za promenljivi karakter konflikta na Univerzitetu u Oksfordu, izjavio je da Kina preduzima korake koji ukazuju na sposobnost napada na Tajvan, dok bi Rusija mogla da se priprema za vojne operacije protiv neke članice NATO.

To dolazi uz već petu godinu rata u Ukrajini i aktuelni rat SAD i Izraela protiv Irana.

Istorijski obrasci pokazuju alarmantnu sliku

Džonson je sastavio listu od 80 „indikatora pripreme za konflikt i nadolazeći oružani napad“, oslanjajući se na istorijska iskustva, uključujući period uoči Drugog svetskog rata.

Ti pokazatelji obuhvataju vojne aktivnosti i agresivnu diplomatiju, ali i društvene promene i kampanje vlasti usmerene na pripremu stanovništva.

Na pitanje koliko je tih indikatora već prisutno, Džonson je odgovorio:

- Ako pogledate celu listu, mi smo na oko 94%, 95% završenosti. Drugim rečima, veoma smo blizu pretnje oružanog sukoba.

Državama koje planiraju vojne akcije potrebno je vreme da pripreme ne samo vojsku, već i industriju, ekonomiju i stanovništvo.

Jedan od ranih znakova je značajno širenje mornarice, što može trajati i do 20 godina. Takođe se gradi dodatna infrastruktura za kretanje trupa i odbranu.

- Možete videti postavljanje novih železničkih linija, tunele, bunkere, skladišta. To zahteva vreme - rekao je Džonson.

Kako se napad približava, pojačavaju se vojne aktivnosti, uključujući vežbe, testiranja raketa i povećano regrutovanje.

Završna faza, poslednji signali pred rat

Diplomatski jezik postaje agresivniji, uključujući povlačenje iz sporazuma, opoziv ambasadora i prekid odnosa.

Vlade uvode vanredne mere, ograničenja kretanja, racionalizaciju hrane i goriva i pojačavaju propagandu kroz medije.

U poslednjim danima pred napad dolazi do masovnog raspoređivanja trupa, kao što je bilo uoči ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine.

- Videli smo mobilne krematorijume na granici. U poslednja 24 sata dopremu krvi u medicinske jedinice. A pošto je krv teško skladištiti, to je poslednji signal. Znate da imate još 24 sata. Dolaze - rekao je Džonson.

Zapad kasni sa pripremama

Pored analize rizika, Džonson je ukazao i na korake koje bi druge zemlje trebalo da preduzmu, od praćenja situacije, preko diplomatije i obaveštajnog rada, do pripreme za odbranu.

Podsetio je da je Britanija tridesetih godina prošlog veka naglo povećala industrijsku proizvodnju oružja, pretvarajući fabrike automobila u proizvodnju aviona i gradeći nove kapacitete.

Danas je, kako kaže, situacija potpuno drugačija.

Iako ratovi već traju u Ukrajini i na Bliskom istoku, premijer Kir Starmer nije odgovorio značajnim povećanjem vojne potrošnje niti jačanjem odbrambene industrije.

- Nedostatak pripreme je zapanjujuć. Zapravo, koristim reč "oduzima dah" - rekao je Džonson.

On je dodao da bi očekivao brzo jačanje mornarice, povećanje proizvodnje municije, saradnju sa Evropom i, što je ključno, bolje informisanje javnosti o pretnjama.

Kada je reč o Kini, Džonson je rekao: „Kina je daleko odmakla na toj liniji.“

On je ukazao na agresivnu diplomatiju, velike vojne vežbe, brzo naoružavanje i plan da do 2030. godine poseduje hiljadu nuklearnih bojevih glava.

Što se Rusije tiče, iako je angažovana u Ukrajini, ona istovremeno nastavlja da se naoružava.

- Sada smo u trenutku, sličnom zimi 1939. godine, kada je ključni akter, Rusija, spreman za napad. Oni su u punoj proizvodnji municije. A mi i dalje oklevamo, nadajući se da se to možda neće dogoditi - zaključio je Džonson.