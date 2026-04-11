PAŽNJA VASKRS ULEPŠALA: Baka Velinku (87) sa Cera posetila delegacija iz Loznice
U Donjoj Sipulji na Ceru, jednom od najudaljenijih sela lozničkog kraja, gde odavno „curi“ stanovništvo, stare dane provodi starica Velinka Jovanović (87), koja, uz kokoške, brine o 15 ovaca i jaganjaca, ponosna na svoj domazet, prilično usamljena, ali još mentalno i fizički krepka, uprskos tome, kako kaže, „samo što preko nje nisu prelazile drljače“.
Baka Ilinka Jovanović(87) u samoći živi na Ceru, u lozničkom kraju. Našla je mir i smirenje,u tom kraju, posle svakojakih jada i muka koje je „preturila preko glave“,čekajući još jedan Vaskrs, koji joj je, kako nam kaže, ulepšala gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, koja jo je došla „na noge“ da čuje šta je muči.
-A, muči me što je deo puta odnela voda,a komšija ne da idem kroz njegovo, pa sam se, kao malo dete, obradovala dolasku gradonačelnice, sa saradnicima, koja, mi je unela toliko ljubavi i topline u moj i život i dom na čemu sam joj beskrajno zahvalna -priča baka Velinka. - Meni je i razgovor nasušna potreba, a baš smo divno razgovarale i ni trena nije žurila kao da je moje čedo, a od danas je tako i doživljavam.Rekla sam sve šta mi je na srcu i mnogo mi je lakše.
Baka, koja radi koliko može, obrađuje i zemlju, uz pomoć meštana, čije kuće nisu blizi njene, usamljene, ali im je osećaj prema njoj blizak.I te kako ima dobrih ljudi, ali, uz uzdah kaže, „i onih drugih“.
Gradonačelnica Lukić i njeni saradnici pažljivo su saslušali baku, čuli za njene muke i nevolje i rekli da će, odmah, biti i njihove, pa će rešenje da usledi što pre.
