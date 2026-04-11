GOVORILI SU DA VUČIĆ PANIČI I IZMIŠLJA! Velika Britanija spremna za rat, svet u panici
VELIKA Britanija radi na velikom planu za pripremu zemlje za rat. Načelnik oružanih snaga, vazduhoplovni maršal ser Ričard Najton, rekao je za Sky News da će ratni plan zahtevati da britanski građani drugačije razmišljaju o otpornosti.
Načelnik generalštaba izjavio je da sama spoznaja da je London spreman da cilja sankcionisani tanker primorava Moskvu da ih prati (eskortuje) ili preusmerava dalje od britanskih voda.
Međutim, brodovi „flote iz senke“ i dalje su primećeni uz obalu, a da nisu zaustavljeni.
Na pitanje da li je stvarna operacija ukrcavanja (preuzimanja broda) na pomolu, vazduhoplovni maršal Najton je rekao: „Nemojte imati nikakvu sumnju. Spremni smo", piše "Sky news".
"Biće teško izbeći Treći svetski rat"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je u intervjuu za Berliner cajtung rekao da će biti teško sprečiti Treći svetski rat.
- Sprečavanje Trećeg svetskog rata biće teško. Možda je već počeo – samo još uvek zvanično ne govorimo o tome na taj način. Borba za naftu, gas, minerale, retke metale i druge sirovine je odavno počela. Takvi sukobi gotovo neizbežno vode do daljih sukoba.
(Alo)
Preporučujemo
VUČEVIĆ: Hvala Srbima na KiM što čuvaju Srbiju na KiM
10. 04. 2026. u 20:28
SRBIN NA ČELU SLOVENAČKOG PARLAMENTA: Ana Brnabić čestitala Zoranu Stevanoviću
10. 04. 2026. u 19:46
MINISTAR STAROVIĆ: Blokaderi iskošrićavaju tragedije, ne Vučić
10. 04. 2026. u 19:44
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
