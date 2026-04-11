SRBIJA IZABRALA ZAMENU ZA MESIJA I ARGENTINU! Evo ko je novi rival "orlova"!
Svetski šampioni morali da otkažu meč izabranicima Veljka Paunovića.
Srpskoj reprezentaciji propao je okršaj protiv Argentine kao drugi prijateljski meč u junu, ali se "orlovima" ukazala prilika da zaigraju protiv jedne od najboljih afričkih selekcija - Egipćanima!
"Orlovi" bi, osim Meksika, mogli da se sastanu i sa "faraonima", koji već imaju zakazan megdan sa Brazilom 6. juna u Ohaju.
Egipat traga za još jednim rivalom uz Karioke, a prema poslednjim informacijama Srbija i Rusija su glavni kandidati za generalku pred Svetsko prvenstvo.
Tako bi tim Veljka Paunovića vrlo lako mogla da odmeri snage sa Mohamedom Salahom, Omarom Marmušom i ostalim zvezdama Egipta, koji će se ovoga leta takmičiti na planetarnom šampionatu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Polufinalista ovogodišnjeg izdanja Kupa afričkih nacija je na Mundijalu smeštena u grupu sa Iranom, Belgijom i Novim Zelandom.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Komentari (0)