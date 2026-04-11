ORMUZ TAČKA SPOTICANJA: Iran i Amerika se drža svojih zahteva

PITANjE Ormuskog moreuza i dalje je jedna od glavnih spornih tačaka u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, objavila je danas iranska agencija Tasnim.

Prema navodima agencije, SAD se drže svojih "ekstravagantnih" zahteva u pregovorima, dok Iran insistira na očuvanju onoga što je postigao tokom rata protiv SAD i Izraela koji je počeo 28. februara.

Tasnim dodaje da će se pregovori nastaviti.

Al Džazira je prethodno prenela da je prva faza direktnih pregovora okončana, dok delegacije razmenjuju pisane predloge kako bi usaglasile stavove o postignutim dogovorima.

Dve delegacije trenutno razmenjuju tekstove, sa ciljem potvrđivanja saglasnosti o dogovorima postignutim tokom današnjih razgovora.

Izvori bliski iranskoj delegaciji naveli su da je njihovo učešće u pregovorima usledilo nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država da oslobode zamrznutu iransku imovinu, što je bio jedan od zahteva Teherana u okviru plana od 10 tačaka.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

(Tanjug)

